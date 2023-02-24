高市開發區土地標售　前鎮86期重劃區抵費地亮眼登場

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大坪頂5號道路區段徵收區，位於高鳳路東側，環境清幽，市府開闢孔宅綠園、星光隧道，增加休閒空間，區內10號道路可通往大寮，交通便利，本季釋出1筆住二土地，面積約1139坪，臨孔宅新路、孔宅六街及孔宅七街，近高鳳路，適合興建優質住宅。
第13期市地重劃區，位於民族一路東側、南臨綠園道，區內有科工館、婦幼館，休閒條件佳，本次推出1筆面積約245坪住三土地，三面臨路近科工館車站及興建中輕軌大順九如C30站，環境舒適且交通便利，為優質住宅用地。
中都重劃區，與美術館特區僅有一河之隔，並與農16特區連成一片，儼然成為高雄市最大的優質住宅聚落，本季推出1筆住三土地，面積約179坪，臨德旺街，近中都愛河溼地公園及美都公園，自用投資兩相宜。
第84期市地重劃區，位於仁武區八德西路旁愛河沿岸，交通便利且環境優美，距國道1號及10號鼎金系統交流道僅數百公尺，區內北屋滯洪公園及道路開闢後，型塑優質水岸綠地環境並提供舒適活動空間，居住品質大幅提升，本季推出1筆住四土地，臨北屋南街，面積約189坪，近北屋滯洪公園，具備休閒住宅優勢。
第2期市地重劃區，位於本市苓雅區，開發成熟且機能完善。本季推出1筆商三土地，面積約65坪，形狀方整，位於仁義街近中央公園、捷運中央公園站及新堀江商圈，交通便利，住商皆宜。
第48期市地重劃區，位於中華二路與建國三路之間精華地帶，北側緊臨綠園道，西側為三民國小，地理位置優越，本季推出最後1筆住五土地，面積約62坪，臨中華三路及三德西街，近三塊厝車站、三民國小及三民市場，住商機能完善。
另33期、77期市地重劃區、土庫段區段徵收區及大寮、五甲、林園農地重劃區各推出1筆土地，價格合理。
第1季土地標售作業於112年2月24日公告，投資大眾可前往市府四維行政中心7樓地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。
另因應中央修法放寬抵費地可採標租或設定地上權方式辦理，地政局刻正辦理相關法制作業及土地標的評估，俟前開相關作業完備後將適時推出，屆時歡迎洽詢投資。