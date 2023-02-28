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SMA藥品健保給付放寬　病患首年可省近1400萬元藥費

▲健保署宣布，將放寬脊髓性肌肉萎縮症（SMA）治療藥品給付範圍，預估病患將可省下首年治療費近1400萬元。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲健保署宣布，將放寬脊髓性肌肉萎縮症（SMA）治療藥品給付範圍，預估病患將可省下首年治療費近1400萬元。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

健保署宣布，將放寬脊髓性肌肉萎縮症（SMA）治療藥品給付範圍，預估病患將可省下首年治療費近1400萬元，另也調高躁病必要藥品健保支付價格，並將提供罕病性聯遺傳型低磷酸鹽佝僂症新增口服錠劑新藥可供選擇。

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中央健康保險署2月16日召開「全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」，經過醫藥界、付費者代表及病友團體的共同努力，評估健保在有限財源支付下，放寬脊髓性肌肉萎縮症（簡稱SMA）治療藥品給付範圍。

健保署表示，為滿足罕見疾病病友的期待，用於治療SMA的含nusinersen成分注射藥品，因具臨床實證及給付效益，經藥物共擬會議同意通過擴增給付範圍至「3歲內發病確診者」，且若「起始治療年齡滿7歲者且臨床評估運動功能指標RULM≧15者」。

另一SMA新藥為含risdiplam成分的口服液劑，其給付條件與含nusinersen成分藥品相似，但就目前臨床實證顯示，該藥品對18歲以上患者，其服用後運動功能改善與基期相比，未達顯著改善，考量給付效益，在有限資源下，同意先用於「2個月以上未滿18歲病患」。

健保署醫審及藥材組長黃育文接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，此次擴增給付範圍後，預計約有200位SMA病人受惠，約為所有SMA病人的2分之1，由於訂有藥廠還款計畫，無法透露健保給付價格。

對於病患來說，黃育文指出，以現行健保給付價來算，患者在第一年治療須接種6針，每支231萬9900元，首年可以省下1391萬9400元，將近1400萬元，第二年起每年打3針至終生，每年約可省下695萬9700元，將近700萬元，之後都將由健保專款支應。

黃育文也提到，對於「諾華」治療SMA採基因療法，一生只需要打一次補足缺陷的基因，但因為沒有對於價錢與給付範圍，都還沒有共識，正在積極協商當中。

另外為照顧罕見疾病性聯遺傳型低磷酸鹽佝僂症病友之的醫療需求，本次會議通過補充磷口服錠劑，黃育文說，這與現行健保收載的含磷口服液劑療效相同，但更具有方便性及安全性，預估約102名病人受惠。

黃育文進一步指出，依照口服液劑劑量計算，患者每天需吃4顆，補充磷口服錠劑，依照成人與兒童，會有不同醫囑，由於具有方便性，也會提高健保給付價格20%，每顆價格增至19.9元。

廠商反映製造原料成本大增，為讓廠商能供貨穩定，確保病患有藥可用，會議中，也通過臨床治療躁鬱症的第一線用藥鋰鹽，可調高鋰鹽健保支付價格，黃育文說，將從現行1.5元增至4.33元，總計磷口服錠劑與鋰鹽調整後，會對健保財務造成近3200萬元影響，新制最快4月有望上路。

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