高雄百貨龍頭漢神再擴版圖　進駐富邦凹子底開發案

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高雄市長陳其邁樂見富邦、漢來的聯姻。陳其邁表示，該開發案位於輕軌與捷運紅線交界，交通便捷，附近包括義享天地、漢神巨蛋，加上富邦投資案，集結水族館、商辦、百貨商場、溜冰場等設施，預計創造6,000個以上的就業機會，未來將形成北高雄發展戰略的新座標。他說，疫後高雄觀光、產業將更加蓬勃，選擇高雄、投資高雄是一個聰明的決定。
富邦人壽「凹子底開發案」位於高雄重要交通樞紐的博愛二路與大順一路交叉路口，去年開工動土，結合日本三菱地所設計與李祖原聯合建築師事務所之設計團隊，規劃興建一座地下6層、地上48層、開發總面積約達150,000坪之複合型園區，預計於 2026年竣工。
漢神購物中心總經理南野雄介表示，此次參與的凹子底開發案匯集「購物中心、星級飯店、高級商辦、水族館、溜冰場、保齡球館、健身房、多功能展演中心、電影院、連結凹子底森林公園」等十大亮點，將打造全台首創的國際化全方位複合式商場。
南野雄介提到，凹子底開發案作為全新的漢神四代店，將連結十大生態系優勢，建立國際級觀光購物中心，目前規劃構想預計引進近800家國內外品牌，著力於強化商品數量及豐富度，同步世界最新潮流，致力於打造突破百貨、購物中心業態框架全新概念的商場。未來，漢神四店整體業績上看500億以上。