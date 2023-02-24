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一帶一路害自己？中國呆帳達54兆　北京憂心收不回

▲中國先前透過「一帶一路」計畫，以協助當地基礎建設為由，向歐亞國家舉債，高達68個發展中國家因此積欠中國巨額款項。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國先前透過「一帶一路」計畫，以協助當地基礎建設為由，向歐亞國家舉債，高達68個發展中國家因此積欠中國巨額款項。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國先前透過「一帶一路」計畫，以協助當地基礎建設為由，向歐亞國家舉債，高達68個發展中國家因此積欠中國巨額款項。根據《經濟學人》估計，中國八大國有銀行在世界的債權至少1.8兆美元（約台幣54.7兆元），相當於全球GDP的2%以上。隨著款項增加，中國官員們越來越擔心款項收不回來，正努力研擬新的策略，嘗試在重塑金融版圖的同時，也能夠讓中國受益。

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根據《經濟學人》估計，全球中國八大國有銀行在世界的債權至少1.8兆美元，相當於全球GDP的2%以上，其中款項大多流向非洲，尤其是是願意接受貸款的政府和擁有大量未開發資源的地區，也因此中國遭到外界批評，誘使貧困國家陷入債務陷阱，以促進地緣政治目標。

但一帶一路融資流向敵對或是距離太遠又「無用的國家」，再加上窮國無力還債，「就算有些國家榨乾自己恐怕也難還」，也有部分項目因此被放棄，造成借出去的錢成為呆帳機率高漲，銀行也將面臨嚴重虧損。

智庫美國企業研究所（AEI）觀察，在新冠肺炎大流行爆發前，中國新的建設項目早已枯竭，表明北京官員正在收緊融資。但中國僅是改弦易轍，選擇投資金融科技和綠色科技，未來中國甚至可以利用這些管道，在不願意舉債的西方國家進行投資。

近年來，中國積極發展電動汽車，所以投資也改變了方向，盯上的投資都位於能夠掠取大量鈷、銅和鋰等對綠色轉型至關重要的熱區地點。從2018年至2021年，中國國企對拉丁美洲當地金屬採礦企業，提供了數十億美元資金。

另外研究也指出，中國新的海外金融版圖中，仍會借款給2種類型的地區，一是那些有機會還債的地區，二是可換取外交或軍事利益，例如價值600億美元的中巴經濟走廊，顯示出中國仍以政治地緣為目的進行投資。

報導認為，有關中國的海外投資仍有許多未知數，一是有關於投資規模。來自股票基金的資金流經香港和英屬維京群島等地，因此難以追蹤。另一個未知數則與脫鉤有關，早期，中國的雄心是融入全球經濟，現在也想著擺脫美國的經濟戰，如果關係持續惡化，中國可能會加大規避關稅、鎖定盟友和保護全球供應鏈的力度。

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