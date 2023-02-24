極限健身中壢、平鎮店4月1日停業　備4100萬接受退費

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消保官李大鵬表示，桃園市從民國（下同）111年下半年開始陸續發生幾起指標案件，位於本市桃園區中正路上的「國際綜合運動館」於111年9月26日無預警停業，在停業前還於網路公告要求消費者耐心等待新店開幕，但消費者等來的卻是不負責任的老闆李順發落跑得無影無蹤，對於消保官協商通知開會的公文都如數退還，消費者除了無奈，也只有無奈，業者的態度真的很惡劣！
消保官陳琬瑩表示，112年1月上旬，桃園市私立英代語文短期補習班同樣無預警宣告結束營業，分班據點包含新北、桃園及新竹，倒得上百位接受補習服務的消費者措手不及，更有111年12月底剛報名繳費的消費者表示難以置信。補習班負責人雖於最後一個營業日通報桃園市政府教育局，並持續配合善後，但迄今未提出任何實質賠償，只是兩手一攤，一副無能為力的態度，消費者等來的，仍然只有失望和無奈。
李大鵬表示，從桃園發跡、場館據點曾遍布六都的極限健身中心，於112年2月23日上午先行以電話通報消保官，其所屬中壢店及平鎮店預定於112年2月23日下午於現場張貼公告，提前1個月預告消費者將於112年4月1日停止營業，並自3月1日起在兩間分店現場受理退費申請。業者還配合消保官要求，備妥超過新臺幣4,000萬元的退費準備金，供後續退費之用，並且提供學員名冊及承諾每週回報消保官退費進度及退費準備金支用情形。
目前極限健身中心在本市尚留有南崁店持續營業中，消保官籲請極限健身中心中壢店及平鎮店之消費者注意於業者公告之期限前使用服務或及時辦理退費，以維護自身權益。若有消費問題，可於上班時間撥打全國消費者服務專線1950諮詢，或向本府消費者服務中心提出申訴。