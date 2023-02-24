格上租車也傳個資外洩！遭公路總局開罰10萬　公司回應了

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格上租車強調， 對消費者個資全面保護措施持續強化改善，除於2月7日調整共享車出租單個資防護機制，重新上線查詢功能，並已申請加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心(TWCERT)，且於2月15日主管機關要求補件日前，主動提前於14日提交修訂《個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法》及配套措施等補件資料，同日即進行內部公告及宣導、教育訓練，並委同第三方資安聯防廠商面檢視系統安全，全面檢討落實相關個資保護及資安措施，提升整體資安防護能量。
格上租車說明，於2月2日晚間接獲TWCERT通報提醒後，立即採取防禦應變措施，40分鐘內即刻關閉Go Smart APP共享車出租單存取功能，經查影響範圍為10萬筆共享車出租單資料，可能受影響用戶數為1.6萬名，內容涉及姓名、地址、身分證字號、電話等依《汽車運輸業管理規則》需載明之個資，並無信用卡號及交易資料。
格上租車表示，本次涉及存取共享車出租單之個資風險事件，經調整作業流程、強化資料防護機制後，已於2月7日將「出租單查詢功能」重新上線，提供共享車會員查詢及下載出租單使用。共享車出租單功能資訊安全改善措施包括：
1. 強化加密：開啟出租單前，需輸入密碼。
2. 檔案不落地：出租單不預先放置於儲存空間，調整為會員有檢視或下載需求時才產出，封閉外部存取可能。
格上租車承諾，針對格上用戶的重要個資保存及資安防護、系統安全管理，本公司亦持續優化完善的防護機制，除申請加入TWCERT，並與專業第三方資安聯防廠商合作，全面檢測系統、雲端、APP之各項驗證，亦持續強化內部人員對資安議題敏感度，確保資料保管與運用安全，提供用戶更好、更安全的服務。（編輯：倪浩軒）