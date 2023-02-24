世棒經典賽WBC　中市府專區賽事上線

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台中市政府數位治理局長林谷隆表示，WBC世界棒球經典賽睽違10年再次於台中舉辦，是世界各國棒球迷最關注、最熱血的一場賽事，市府各局處已經齊心齊力投入籌辦及宣傳。為讓棒球迷及民眾快速掌握經典賽各項賽程及資訊，數位局特別建置「2023世界棒球經典賽在台中」網站專區，一進到專區首頁就可清楚瀏覽每日賽程及當日天氣，比賽期間也會即時更新各場次比賽成績，以及賽事相關新聞發佈與公告。
數位局細數WBC專區各項資訊，提供了最新消息(參賽球隊、賽事訊息及新聞)、售票資訊(熱身賽及A組預賽售票)、活動花絮(精彩影音及活動寫真)、食宿遊購(主題美食、優質住宿、遊程推薦、台中特產、伴手好禮、特約商店)、主辦城市介紹、洲際棒球場介紹及交通停車資訊等單元內容，歡迎球迷朋友們多加利用專區各項資訊，中市府竭誠歡迎國內外球迷與應援團在WBC賽事期間暢遊台中。
林谷隆進一步表示，「2023世界棒球經典賽在台中」A組賽程即將於3月8日至12日在台中市洲際棒球場熱鬧開打，中華隊官辦熱身賽也將在3月5日至6日晚間7時分別與中信兄弟、富邦悍將進行比賽，邀請全國市民朋友屆時踴躍齊聚台中，共同營造主場優勢，一起為中華隊應援吶喊，也期許賽事圓滿成功。
數位局補充，「2023世界棒球經典賽在台中」專區於2月24日正式上線，提供周遭交通管制、停車與接駁資訊、入場須知及散場後交通接駁、專屬賽事的住宿餐飲優惠及相關宣傳影片等資訊，提供民眾一站式即時上網查閱服務。