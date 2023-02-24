桃會展中心展覽館棟3月完工　張善政：未來桃園重要地標

我是廣告 請繼續往下閱讀
「桃園會展中心」分別規劃會議中心棟及展覽館棟，其中展覽館棟為8月即將登場的「2023世界客家博覽會」主場館之一，將在下個月優先完工，會議中心棟則預計在今年9月完成。
張善政指出，桃園會展中心工程基地位於機場捷運A19站旁，不但鄰近機場及桃園高鐵站，周邊更可進一步串聯桃園市立美術館等地點，具有與國際接軌的地理優勢，可就地滿足國際旅客參與國際會議的需求。
張善政表示，「2023世界客家博覽會」將於今年8月舉辦，「桃園會展中心」展覽館棟將在世界客家博覽會期間規劃為台灣館，展出台灣客家文化的特色；而「桃園會展中心」會議中心棟在今年9月完工後，市府也將與大專院校及產業界合作，大力爭取舉辦重要國際會議，帶動地方的多元發展。
市府新工處長曾清祥表示，「桃園會展中心」基地面積約2.8萬平方公尺，為地下一層、地上7層建築，設計定位以會議為主、展覽為輔，其中會議中心規劃容2000人、1500人、800人、250人及100人的會議室，以及多功能集會與公共空間等；展覽館則規劃約600個攤位與設置商場區，並提供約700席汽車及600席機車停放空間，戶外空間也規劃為活動舞臺及公共休憩區，打造兼具展覽、藝文展演、大型聚會、大中小型會議及商場等綜合功能的會展中心。
針對停車位規劃不足的問題，張善政表示，大型展覽與會議中心主要還是需仰賴周邊公共運輸，當初會展中心選在機捷A19站旁，離桃園高鐵很近也是這樣的考量，青埔地區平日就很容易塞車，如遇大型活動更可能讓交通問題雪上加霜，因為需要運用大眾公共運輸輸解龐大車潮，搭配接駁車規劃，降低民眾開車需求。