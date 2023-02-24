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國民黨：林明溱出國拚經濟 　蔡培慧拉陳吉仲不務正業

▲林明溱表示自己執政8年成績亮眼，民進黨卻想用中二選區打擊顏寬恒那套來對付他。（圖／林明溱競總提供，2023.02.24）
▲林明溱表示自己執政8年成績亮眼，民進黨卻想用中二選區打擊顏寬恒那套來對付他。（圖／林明溱競總提供，2023.02.24）

記者余祥／台北報導

針對民進黨批評國民黨南投立委補選候選人林明溱花大錢出國，中國國民黨文傳會主委洪孟楷今（24）日回應指出，林明溱公務出訪，是為南投拚經濟，成功讓南投的茶葉等農產品外銷到中國大陸與世界各國，外銷破億，難道蔡培慧不要鄉親賺錢？

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副發言人呂謦煒直言反觀民進黨政府上下為了選舉不務正業，只會以負面攻擊轉移焦點，蔡培慧多次邀陳吉仲南下助選，無視民眾面對蛋價高漲、蛋荒難解的苦處，只顧自己選情、無法反應民意，又怎麼適合競選民意代表？

洪孟楷更公開三問蔡培慧，妳反對為鄉親出國爭取商機嗎？妳反對把南投農產品賣到海外市場嗎？妳反對爭取國際觀光客到南投觀光消費嗎？如果不反對，現在卻為了選舉攻擊林明溱，就坐實了徹徹底底的雙重標準！

呂謦煒指出，林明溱任縣長8年期間，由縣府自辦、並由他親自出訪大陸的正確次數為14次，民進黨不僅惡意張冠李戴，還刻意抹煞林明溱的出訪成果。

呂謦煒說，實際上林明溱8年任期成功展銷南投茶葉等農產品49場次，直接外銷5691萬元、農⺠團體外銷6192萬元，外銷「破億」，出訪十幾次換來南投農民的更好生活，民進黨不僅不支持，反而還大加撻伐。

呂謦煒指出，蔡培慧在競選文宣上公開指出「挺賴清德就是挺蔡培慧」，請問民進黨執政讓兩岸斷聯、台灣農產品難以外銷，賴清德的「務實台獨」說法更可能加劇兩岸敵對關係，讓農民更難生存，蔡培慧妳也認同嗎？

呂謦煒表示，近日賴清德的子弟兵、民進黨新北市前副議長陳文治涉嫌包庇違建，向拆除大隊關說甚至施壓，竟偷跑出國，直到今天才被檢方羈押禁見。請問蔡培慧，妳說「挺賴清德就是挺蔡培慧」，難道妳也挺施壓、挺關說、挺偷跑出國？

呂謦煒質疑，農委會主委陳吉仲讓蛋價高漲、蛋荒難解，蔡培慧還多次找他下南投輔選，只顧自己的選情，不顧人民買不到蛋的悲情。

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