國民黨：林明溱出國拚經濟 　蔡培慧拉陳吉仲不務正業

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪孟楷更公開三問蔡培慧，妳反對為鄉親出國爭取商機嗎？妳反對把南投農產品賣到海外市場嗎？妳反對爭取國際觀光客到南投觀光消費嗎？如果不反對，現在卻為了選舉攻擊林明溱，就坐實了徹徹底底的雙重標準！
呂謦煒指出，林明溱任縣長8年期間，由縣府自辦、並由他親自出訪大陸的正確次數為14次，民進黨不僅惡意張冠李戴，還刻意抹煞林明溱的出訪成果。
呂謦煒說，實際上林明溱8年任期成功展銷南投茶葉等農產品49場次，直接外銷5691萬元、農⺠團體外銷6192萬元，外銷「破億」，出訪十幾次換來南投農民的更好生活，民進黨不僅不支持，反而還大加撻伐。
呂謦煒指出，蔡培慧在競選文宣上公開指出「挺賴清德就是挺蔡培慧」，請問民進黨執政讓兩岸斷聯、台灣農產品難以外銷，賴清德的「務實台獨」說法更可能加劇兩岸敵對關係，讓農民更難生存，蔡培慧妳也認同嗎？
呂謦煒表示，近日賴清德的子弟兵、民進黨新北市前副議長陳文治涉嫌包庇違建，向拆除大隊關說甚至施壓，竟偷跑出國，直到今天才被檢方羈押禁見。請問蔡培慧，妳說「挺賴清德就是挺蔡培慧」，難道妳也挺施壓、挺關說、挺偷跑出國？
呂謦煒質疑，農委會主委陳吉仲讓蛋價高漲、蛋荒難解，蔡培慧還多次找他下南投輔選，只顧自己的選情，不顧人民買不到蛋的悲情。