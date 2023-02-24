巷仔內／陳建仁初次備詢以柔克剛 辯護政策仍需盡快進化
行政院長陳建仁今（24）日首度站上立法院議場，初次備詢，接受震撼教育。過程中陳建仁似乎有些緊張，發言幾乎是照本宣科，略為結巴，然而不疾不徐的答詢節奏，確實也有以柔克剛的效果；只是，隨著未來選戰將至，在野黨勢必繼續咄咄逼人質詢，陳建仁應盡快找回侃侃而談防疫問題的自己，否則要為政策清楚辯護，恐沒那麼簡單。
記者黃宣尹／特稿
陳建仁今日抵達立院後依例先行受訪，隨後進到議場，不同於上周國民黨團杯葛，其順利上台進行施政報告。儘管是卸任副總統，對政府政策方向大致嫻熟，但初登備詢台，仍顯得有些緊張，又或許是不習慣立法院議事運作，陳建仁20分鐘的施政報告幾乎照本宣科，且多次結巴、略顯生澀，過往侃侃而談防疫問題的大仁哥並未「現身」。
施政報告後，陳建仁接受朝野立委質詢。國民黨戰將型立委曾銘宗拋出一連串問題，陳都沒有馬上回應，僅是靜靜聆聽，現場眾人多半都對他「漏拍」感到有些尷尬。
隨著曾銘宗發言告一段落，陳建仁毫不激動，以平和、微笑地方式闡述政府政策，一度讓曾銘宗愣住，很難再追打下去。
接著，國民黨立委謝衣鳳一上質詢台就無厘頭詢問：「我跟高嘉瑜誰比較溫暖？」或許是不懂政治口水、鎂光燈聚焦，陳建仁先是愣了一下才說「你很溫暖」，被追問之下又說「每個人都有特色，我們尊重每個人的特色」，儘管回答沒有爆點，但有別於前閣揆蘇貞昌的口才便給、反唇相譏，陳建仁回話四平八穩，並未失分。
綜觀陳建仁今日備詢表現，整場幾乎沒有激烈言語交鋒，即使面對在野黨立委猛烈攻勢、扭曲政府政策，他也沒有急著回答，反而屢次提到「你讓我講一句話好嗎」、「我來跟委員解釋一下」等語，以柔克剛的巧勁收到很好的效果，更不愧「溫暖內閣」的封號。
事實上，陳建仁當初接任閣揆時，不少民進黨內人士都認為，其口才不及蘇貞昌，上備詢台沒有蘇貞昌的戰力，恐被藍委「修理」。但今日首次備詢，黨內普遍認為陳建仁反應、回應比預期好，表現堪稱及格過關。
不過，隨著未來接近總統立委大選，及上任後許多政策進入深水區，陳建仁應要盡快持續進化，找回侃侃而談防疫問題的大仁哥，主動出擊回應，否則面對在野黨排山倒海的攻擊，要為政策清楚辯護，恐沒那麼簡單。