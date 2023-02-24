李蒨蓉曝兒留美「只吃醬油配白飯」挨轟作秀！高EQ回嗆了
44歲藝人李蒨蓉，過去曾因為和阿帕契戰機拍照打卡，觸及軍事機密，引發極大爭議，至今仍常被酸民拿來嘲諷。近日，李蒨蓉就發文分享，她在美國留學的小兒子，打工只能吃醬油配白飯，讓她感到很心疼又不捨，沒想到又惹來酸民拿當年爭議事件，嗆她是在搏版面作秀，最後李蒨蓉也忍不住回擊了。
娛樂中心/綜合報導
李蒨蓉20日在臉書發文寫下：「當兒子說他只能吃醬油配白飯，媽媽我聽得好鼻酸！」分享她未滿18歲的小兒子，因為不符合海鮮餐廳雇傭規定，所以打工完下班只能吃白飯加醬油，以及味增湯果腹。有次，小兒子就目擊同樣身分的同事，竟然偷偷撈肉狂吃，雖然當下很心動，但他認為這是不對的，因此繼續吃著醬油配飯。
這讓李蒨蓉夫婦聽完後心疼又欣慰，對著孩子稱讚，「你這樣是對的！如果當下只是為了滿足口腹之慾，卻是放任自己偷竊，不管有沒有被主管抓到，自我的道德標準就 low 掉了！」結果李蒨蓉也把這段故事講給美國友人聽後，「阿姨們搶著幫兒子買滷肉飯、雞湯，宅配到府！」讓她相當感動。
貼文雖然獲得大多網友認同，卻也引來酸民留言開嗆，「好可憐喔……妳的身家讓他白飯配醬油，是想作秀嗎？你在軍中玩軍火的印象跟寒酸搭不起來，別再博那無用的版面讓人火大。」李蒨蓉也親自回擊，「這裡是我的版，我不需要『搏』，您的用字是『博』，應該是錯字吧？孩子吃白飯，我覺得不寒酸，反而是很好的學習成長，這裡感覺是『您最酸』，給你個獎牌。」
隨後李蒨蓉也高EQ表示：「過去的錯誤，對我而言是教訓，已烙印在心，無需讓孩子承擔，我只期許自己能給孩子正確的價值觀，當個好母親。好啦，別氣了！謝謝來到我的版面留言，就算是黑粉，也感謝您的follow，打筆戰沒營養…祝福您有個美好愉快的一天喔！」（編輯：詹鎰睿）