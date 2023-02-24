228連假繼光香香雞釋好康 點套餐即贈人氣炸物

連假出遊玩高雄逛百貨　吃喝玩樂一次滿足

▲戶外大型LED螢幕推出全新裸視3D影片「海底世界」，巨大的鯊魚慢慢逼近的視覺感受，十分震撼。（圖／義享時尚廣場提供）
▲戶外大型LED螢幕推出全新裸視3D影片「海底世界」，巨大的鯊魚慢慢逼近的視覺感受，十分震撼。（圖／義享時尚廣場提供）

記者陳美嘉／高雄報導

228連假是室內口罩令解禁後的首個連續假期，看準出遊人潮，百貨業者規劃一系列好吃、好玩、好買的行程，滿足消費者需求。義享時尚廣場推出限定餐飲優惠，還有親子同樂的音樂派對及藝術互動活動。「統一集團烘焙生活美學館」25日將於夢時代盛大登場。Global Mall新左營車站響應高市府演唱會「加食延暢」活動，特別以「飽食超值好康」為主題，推出餐飲優惠。

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▲百貨業者推出限定餐飲優惠，還有親子同樂的音樂派對及藝術互動活動。（圖／義享時尚廣場提供）
▲百貨業者推出限定餐飲優惠，還有親子同樂的音樂派對及藝術互動活動。（圖／義享時尚廣場提供）
難得的連假期間，首先要好好用美食來牿賞自己，高雄義享時尚廣場2月25日至28日期間，規劃了包含日、韓及南洋料理等多元用餐限時優惠，師承日本餐飲經營30年經驗的極道雞白湯拉麵，凡單筆消費滿200元即贈和風胡麻醬花椰菜；南大門韓式料理則推出「部隊鍋」第二套半價的限時優惠；印度皇宮單筆消費滿500元，加贈芝麻饀餅乙份。

想要趁著連假帶著家中小寶貝一起出遊玩樂，義享時尚廣場25日規劃「Yamaha環遊世界音樂PARTY」、26日有「蠟筆中的名畫活動」；對拼圖速度有信心的民眾，也可以親子兩人一組報名參加28日的名畫拼圖賽活動，最快完成「隆河星夜」96片拼圖的前三名，還可獲得精美贈品。此外，戶外大型LED螢幕推出全新裸視3D影片「海底世界」，震撼的視覺效果，再次成為高雄最熱門的打卡景點。

▲「統一集團烘焙生活美學館」將於2月25-28日移師高雄夢時代8F時代會館。（圖／夢時代提供）
▲「統一集團烘焙生活美學館」將於2月25-28日移師高雄夢時代8F時代會館。（圖／夢時代提供）
「統一集團烘焙生活美學館」將於2月25-28日移師高雄夢時代8F時代會館。統一集團旗下的統一麵包、Semeur聖娜、Amelie’s Bagel、昂舒巴黎、麥典、Cophi、CITY TEA現萃茶、黑糖珍珠撞奶、CITY PRIMA、瑞穗鮮乳、滿漢大餐、21 Plus等超過14家品牌參展，現場不只有滿滿現烤出爐的麵包香、美味試吃，各家品牌也祭出眾多優惠。除此之外，小朋友最愛的OPEN小將、波堤獅、雪鈴兔波波人偶都會到現場與大家一起唱跳玩遊戲，打造最歡樂的烘焙生活展覽。

▲業者響應高市府演唱會「加食延暢」活動，特別以「飽食超值好康」為主題，推出餐飲優惠。（圖／Global Mall提供）
▲業者響應高市府演唱會「加食延暢」活動，特別以「飽食超值好康」為主題，推出餐飲優惠。（圖／Global Mall提供）
Global Mall新左營車站響應高市府演唱會「加食延暢」活動，十大餐飲品牌飽食超值好康即日起至4月30日展開，憑演唱會票根美食優惠8折起、餐點超值贈等優惠，包括麵屋武藏內用享85折；銀座杏子豬排消費滿999元贈酥炸魷魚圈乙份等。此外，也鎖定親子出遊需求，主打「重份量全家聚」蒐羅適合全家分享的大份量美食、必買伴手禮推買一送一、7折起，同時推出泰國美食展、運動趣味競賽，享美食好康還能開心遊玩。

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