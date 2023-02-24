連假出遊玩高雄逛百貨　吃喝玩樂一次滿足

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想要趁著連假帶著家中小寶貝一起出遊玩樂，義享時尚廣場25日規劃「Yamaha環遊世界音樂PARTY」、26日有「蠟筆中的名畫活動」；對拼圖速度有信心的民眾，也可以親子兩人一組報名參加28日的名畫拼圖賽活動，最快完成「隆河星夜」96片拼圖的前三名，還可獲得精美贈品。此外，戶外大型LED螢幕推出全新裸視3D影片「海底世界」，震撼的視覺效果，再次成為高雄最熱門的打卡景點。
「統一集團烘焙生活美學館」將於2月25-28日移師高雄夢時代8F時代會館。統一集團旗下的統一麵包、Semeur聖娜、Amelie’s Bagel、昂舒巴黎、麥典、Cophi、CITY TEA現萃茶、黑糖珍珠撞奶、CITY PRIMA、瑞穗鮮乳、滿漢大餐、21 Plus等超過14家品牌參展，現場不只有滿滿現烤出爐的麵包香、美味試吃，各家品牌也祭出眾多優惠。除此之外，小朋友最愛的OPEN小將、波堤獅、雪鈴兔波波人偶都會到現場與大家一起唱跳玩遊戲，打造最歡樂的烘焙生活展覽。
Global Mall新左營車站響應高市府演唱會「加食延暢」活動，十大餐飲品牌飽食超值好康即日起至4月30日展開，憑演唱會票根美食優惠8折起、餐點超值贈等優惠，包括麵屋武藏內用享85折；銀座杏子豬排消費滿999元贈酥炸魷魚圈乙份等。此外，也鎖定親子出遊需求，主打「重份量全家聚」蒐羅適合全家分享的大份量美食、必買伴手禮推買一送一、7折起，同時推出泰國美食展、運動趣味競賽，享美食好康還能開心遊玩。