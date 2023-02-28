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外送使用頻率差距擴大！分析師建議深化3面向增加用戶

▲資策會產業情報研究所（MIC）日前發布《外送大調查》，調查顯示，會員與非會員外送頻率差距擴大，也就是說消費者正逐漸走入「會繼續並且頻繁使用」以及「不太會使用」外送平台的兩個極端。（圖／NOWnews資料照）
▲資策會產業情報研究所（MIC）日前發布《外送大調查》，調查顯示，會員與非會員外送頻率差距擴大，也就是說消費者正逐漸走入「會繼續並且頻繁使用」以及「不太會使用」外送平台的兩個極端。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

資策會產業情報研究所（MIC）日前發布外送大調查，調查顯示，會員與非會員外送頻率差距擴大，也就是說消費者正逐漸走入「會繼續並且頻繁使用」以及「不太會使用」外送平台的兩個極端。此外，針對外送平台在疫情解封後的發展方向，資深產業分析師胡自立接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，建議業者未來可持續深化「品項多元化、夥伴生態系、消費數據深入分析」等3大面向。

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資策會的外送大調查觀測出消費者常用平台有3大變化，第一，兩大龍頭foodpanda與Uber Eats的常用度差距縮小，從2021年17%，縮至2022年12%。第二，兩大龍頭常用度皆縮減，顯示後進者急起直追，foodpanda從77.8%下滑至71.2%，Uber Eats則小幅下滑2%至58.8%。第三，除了foodpanda與Uber Eats兩大龍頭外送平台之外，第三到五名外送平台常用度上升，其中，foodomo由6.5%小幅成長至8.4%，第四名PXGo!小時達首度擠進前五，第五名為蝦皮美食外送。

針對會員制變化，資策會表示，在受調查消費者中，有33.5%消費者已訂閱外送會員制，年成長2.3%；會員常用前五大平台依序為foodpanda、Uber Eats、foodomo、蝦皮美食外送與PXGO!小時達；非會員更愛用foodpanda，達72.6%，勝過Uber Eats的58%。

胡自立說明，消費者訂閱外送會員制年成長2.3%的幅度並不大，主要是由於疫情趨於穩定，消費者逐漸與病毒共存，因此對於會員制的成長幅度，不會像在疫情期間有突破性的成長。

此次調查也指出，會員與非會員的使用頻率差距較2021年更加深，低頻會員從2021年47.9%降低至43.6%，低頻非會員卻從73.3%增加至77.4%，兩者差距從2021年的25.4%擴大到33.8%。而中頻會員成長3.6%，非會員減少2.3%、高頻會員與非會員差距更從2021年5.5%進一步擴大到8%。數據顯示，會員與非會員外送頻率差距擴大，也就是說消費者正逐漸走入「會繼續並且頻繁使用」以及「不會使用」外送平台的兩個極端。

在新冠疫情影響下，外送商機來得又急又快，但如今疫情解封後，外送市場還能持續發展嗎？胡自立建議，業者未來可持續深化3個面向，首先是「品項多元化」，持續提升客單價與使用黏著度。再來是「夥伴生態系」，藉由擴大互補合作夥伴與虛實通路，減少發掘新用戶的成本，擴大可觸及的潛在用戶。最後，建議可對「消費數據深入分析」，更深度的描繪配送地區、品項需求、用戶輪廓，發掘具消費意願或消費力的族群。

此外，此次調查結果也涵蓋「影響使用意願的前5大主因」，依序為優惠折扣、服務便利性、運費、品項價格與降低接觸人群機會，而「服務便利性」影響力攀升已超越運費。另外，會員族群更在意「正確送達地點和餐點、降低接觸、速度、多元付款」因素，家長族群除了同樣在乎降低接觸、速度兩個因素，更特別留意「外送員素質態度」。

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