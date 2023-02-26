韓國自製戰機KF-21雙座機試飛成功　拚2032年部署120架

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KF-X戰機最初要求性能優於歐洲颱風(Eurofighter Typhoon)戰機與法國飆風(Rafale)戰機；2010年時，又要求強化雷達匿蹤能力，以因應北韓威脅。2015年3月，韓國航太工業公司與洛克希德馬丁公司聯盟獲選為KF-X開發團隊。印尼則是在2010年7月15日加入研發計畫，以獲取20％的股份。依據南韓空軍合約要求，KF-X原型機預計2021年上半年公開亮相，2026年開始交付。
2019年10月首爾航展期間，首度曝光KF-X原尺寸模型，外型類似美國F-22隱形戰機，採雙發動機、雙垂直尾翼構型。最大起飛重量為25.6噸，最大酬載量為7.7噸，最大飛行速度可達到1.8馬赫，巡弋航程為2900公里。KF-X戰機在主翼下有6個武器掛載點，使用通用電氣授權生產的F414-GE-400發動機。由於美國只同意出口發動機技術，因此KF-X搭配自主研發的機載電子掃描陣列雷達（AESA ）、搭載歐系IRIS-T短程空對空飛彈、MBDA公司的流星空對空飛彈。
2021年4月9日，KF-X舉行舉行下線儀式，時任總統文在寅命名為KF-21「獵鷹」戰機，首架原型機於於2022年7月19日進行首次試飛、雙座機於2023年2月20日首飛。主導KF-X計畫的南韓「國防科學研究所」（ADD），深知航空科技實力不如歐美先進大國，不可能像美國一步到位，發展出F-22、F-35等第5代匿蹤戰機，因而規劃循序漸進方式發展自製戰機。第一代KF-X將著重性能超越現役戰機，目的在掌握性能與自製技術；第二代KF-X，會設計內置彈艙，以提升雷達匿蹤性能；預計2032年後，才會出現第三代KF-X，將會改良至具有與F-35同等級的雷達匿蹤能力。
儘管南韓空軍已向美國採購40架F-35A匿蹤戰機，但仍花費約7兆9000億韓圜（約新臺幣2166億5000萬元）發展自製第四代半戰機計畫，具有提升民族自信心與降低對單一國家技術依賴的意涵。
朝鮮半島長期遭到周邊中國、日本等大國殖民統治，形塑出朝鮮人強悍民族性格，透過國防自主能進一步提升民族自信心，尤其是日本也在發展自製新一代戰機；日韓之間，至今仍存有獨島（日本稱竹島）主權爭議，南韓民眾普遍認為不能輸日本，所以在日本防衛省宣布採購F-35戰機後，南韓也跟進採購，日本在發展新一代戰機，南韓也要傾全力發展自製戰機，與日本一較高下。
南韓過去武器主要來自美國，隨著經濟起飛，開始訂立國防自主發展計畫，1970年成立國防發展局，為了降低對美國的技術依賴，也與歐洲國家合作，加速武器研製。經過半世紀發展，除部分高性能戰機及高科技零件需進口外，目前絕大多數武器裝備都已自製化，甚至能外銷，活躍於國際軍火市場。