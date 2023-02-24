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創道路建設永續發展！高市府與中鋼辦轉爐石道路鋪面座談

▲高雄市政府攜手中鋼集團舉辦轉爐石循環材料應用於道路鋪面工程座談。(圖／記者黃守作攝，2023.02.24)
▲高雄市政府攜手中鋼集團舉辦轉爐石循環材料應用於道路鋪面工程座談。(圖／記者黃守作攝，2023.02.24)

記者黃守作／高雄報導

高雄市政府環保局及工務局，與中鋼集團於今(24)日上午，在高雄市前鎮區，中鋼集團總部大樓國際會議廳，共同舉辦轉爐石循環材料應用於道路鋪面工程座談會，以配合政府循環經濟政策，積極推動轉爐石多元應用，創造道路建設永續發展。

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這項由高雄市政府環保局及工務局，與中鋼集團共同舉辦轉爐石循環材料應用於道路鋪面工程座談會，是由高雄市政府環保局局長張瑞琿、工務局局長楊欽富，中鋼公司生產部門助理副總經理林宏達主持，有環保局副局長高宗永、工務局養工處副處長邱哲明、副總工程司陳仁穎、中聯資源公司主任徐登科、工業技術研究院組長劉沛宏、屏東科技大學教授葉桂君、義守大學教授林登峰，以及從事道路工程的相關人員與會。

▲高雄市政府環保局局長張瑞琿致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.02.24)
▲高雄市政府環保局局長張瑞琿致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.02.24)
高雄市政府環保局局長張瑞琿致詞時表示，面對全球2050淨零碳排的趨勢，COP26及COP27針對環境永續、能源轉型及產業轉型持續進行倡議，而循環經濟是減少碳足跡勢必要走的一條路。

張瑞琿說，中鋼公司和中龍公司一年產出的轉爐石約160萬公噸，除了已應用於高雄南星計畫、台北港等填海造陸用途外，如何在道路鋪面工程上，進行更多元的應用，期盼透過與會專家學者的建議，不僅來落實資源循環零廢棄，提升道路建設品質，亦開拓淨零轉型新契機。

中鋼公司生產部門助理副總經理林宏達指出，感謝高雄市政府環保局及工務局能提供一個轉爐石材料宣傳及推廣的交流平台，讓與會學者專家更深入瞭解轉爐石使用於道路鋪面工程的優越性及耐久性。

林宏達說，轉爐石粒料自101年獲內政部核發「綠建材標章」產品認證，碳足跡計算結果僅為天然砂石的20%，替代作為工程材料時，可減少天然砂石開採，也能提升道路工程品質，深具環保減碳效益。

▲參與轉爐石循環材料應用於道路鋪面工程座談學者專家並到高雄市中山三路轉爐石鋪築路段，進行實地觀摩，以促進產官學研各界的充分交流。(圖／記者黃守作攝，2023.02.24)
▲參與轉爐石循環材料應用於道路鋪面工程座談學者專家並到高雄市中山三路轉爐石鋪築路段，進行實地觀摩，以促進產官學研各界的充分交流。(圖／記者黃守作攝，2023.02.24)
在會中，與會專家學者，分別就轉爐石特性及品質、轉爐石道路工程實績、環境監測及流向管制等主題內容，進行解說分享，並安排與會人員到高雄市中山三路轉爐石鋪築路段，進行實地觀摩，以促進產官學研各界的充分交流。

林宏達並指出，中鋼集團善盡企業社會責任，將持續供應轉爐石給公共工程道路鋪面使用，並全力支援高雄市政府辦理道路改善、協助交通建設及用路品質之升級與進化，這不僅與高雄市政府共創道路建設永續發展，也達到「資源適材適所，工程與環境品質雙贏」之願景目標。

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