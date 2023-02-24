陳冠希「換臉哏圖主角」傳離世！兩人情如父子 身分曝光
42歲香港男神陳冠希，過去曾陷入不雅照風波，震驚娛樂圈，當時也傳聞身兼助理與司機的「龍哥」，替他送修電腦才讓照片外流，也讓情如父子的兩人埋下心結。近日，就有中國娛樂媒體指出，龍哥已經離世，而陳冠希也罕見在IG上貼出藍天白雲的照片，寫下：「REST IN PARADISE」，似乎間接證實此事。
娛樂中心/綜合報導
據了解，有中國微博網友發文指出，一直陪伴在陳冠希旁邊的助裡龍哥，因手術失敗離世，並寫下：「這個一直在陳冠希身邊陪伴他、保護他、照顧他的人，離開了…他們是朋友、是兄弟，更是親人…龍哥，一路走好…R.I.P。」
雖然龍哥死因不明有待查證，但陳冠希幾天前就在IG貼出「藍天白雲」照片寫下：「REST IN PARADISE！」還有24日貼出的黑白照，「POUR OUT A LITTLE LIQUOR！」代表和離世的朋友敬酒，有悼念的意思，疑似間接證實此事。
此外，據《香港01》報導指出，其實大家對龍哥並不陌生，網路上瘋傳的「陳冠希換臉惡搞照」，與陳冠希互相換臉的主角，正是龍哥本人，而該張惡搞照也經常被網友拿來嘲諷現代人外表與穿搭的各種時事。
對於外界傳聞，龍哥與陳冠希因「不雅照風波」埋下心結，事實上，兩人情同父子，在陳冠希爸爸工作忙碌期間，一直都是身兼助理與司機的龍哥，陪伴陳冠希長大，陳冠希過去受訪也宣稱，龍哥就像他第二個爸爸，此外，陳冠希2018年出席紐約時裝周時，就有帶著龍哥一起上台走秀，顯現兩人之間的好感情。（編輯：詹鎰睿）