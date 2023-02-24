極限健身中壢、平鎮店4月1日停業　備4100萬接受退費

趙天麟輔選　盼蔡培慧為南投爭一口氣

▲民進黨立委趙天麟、民進黨高雄市議會黨團總召江瑞鴻、黨團幹事長林智鴻、民進黨中評委黃文益、市議員李雅慧、黃秋媖、黃飛鳳，陪同民進黨南投縣第二選區立委補選候選人蔡培慧街頭拜票。(圖／翻攝畫面)
▲民進黨立委趙天麟、民進黨高雄市議會黨團總召江瑞鴻、黨團幹事長林智鴻、民進黨中評委黃文益、市議員李雅慧、黃秋媖、黃飛鳳，陪同民進黨南投縣第二選區立委補選候選人蔡培慧街頭拜票。(圖／翻攝畫面)

記者蔡佳宏／高雄報導

3月4日將進行南投縣第二選區立委補選，民進黨立委趙天麟、民進黨高雄市議會黨團總召江瑞鴻、黨團幹事長林智鴻、民進黨中評委黃文益、市議員李雅慧、黃秋媖、黃飛鳳一同前進台灣南投縣，陪同民進黨南投縣第二選區立委補選候選人蔡培慧街頭拜票。趙天麟喊話當地選民，相較於近日正紅的「明溱南投縣，有子身上依」，蔡培慧長期在南投耕耘，知道鄉親的需求，知道在地的需要，替農民爭取福利，為南投爭取預算，蔡培慧想為南投爭一口氣，拜託選民支持蔡培慧，南投大進步。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江瑞鴻表示，好市長帶動城市進步，像是高雄市長陳其邁執政這幾年，有感施政不分地域、族群、藍綠、世代，從去（2022）年的台灣燈會到台灣設計展，陳其邁成功讓高雄人民認為「我高雄我驕傲」；此外，相較於林明溱在南投縣長8年任內沒給縣民青年住宅與社會住宅，高雄市目前已有8000戶社宅動工，藍綠兩黨的治國能力高下立判。

▲趙天麟喊話當地選民，蔡培慧長期在南投耕耘，知道鄉親的需求，知道在地的需要，替農民爭取福利。(圖／翻攝畫面)
▲趙天麟喊話當地選民，蔡培慧長期在南投耕耘，知道鄉親的需求，知道在地的需要，替農民爭取福利。(圖／翻攝畫面)
林智鴻也表示，國民黨常將「力拚好日子」掛在嘴邊，但從該黨這次選擇推出林明溱參加立委補選，國民黨所稱的「力拚好日子」是「力拚」林明溱之子林儒彬的「好日子」，因此曾允諾蓋青年住宅卻跳票也不足為奇；林智鴻指出，此次補選就猶如2022年初中二立委補選，是一場「清廉」對抗「貪瀆」、是「社宅」對抗「豪宅」，是「孩子」對抗「公子」的一場戰爭。

李雅慧說，3月4日懇請民眾支持熱愛南投，且從未離開這塊土地的蔡培慧，對鄉土充滿熱情、正派問政的蔡培慧，絕對能夠讓林明溱長期治理下的南投大進步，希望選民在接下來的幾天努力拉票、出來投票，讓蔡培慧成功當選，為南投爭一口氣。

黃文益指出，身為民意代表常需要走訪各地服務選民，但一個稱職的民代候選人應是強調個人服務案件數、解決問題的經驗，而非強調自己在多少天內走訪多少位選民的告別式，選民的悲傷經歷不該成為個人選舉時的操作工具，由此看來，林明溱雖自詡「在地」、「民意」，卻缺乏對當地選民的基本尊重與同理心，令人想問這樣的候選人還適任立委嗎？

黃飛鳳覺得，這次南投立委補選主軸是「為南投爭一口氣」，相較於林明溱為子出征、林家坐擁豪宅、黑官、高薪，蔡培慧就是一個老老實實在地方付出的一般人，就跟南投縣民一樣，蔡培慧一但當選，相信她絕對能當一位促進公平正義的好民代。

▲蔡培慧說，這一場戰役是基於對於南投、台灣與基層群眾的愛，所以「我絕對會拼到底，一定要贏」。(圖／翻攝畫面)
▲蔡培慧說，這一場戰役是基於對於南投、台灣與基層群眾的愛，所以「我絕對會拼到底，一定要贏」。(圖／翻攝畫面)
黃秋媖指出，窮不能窮孩子，先前蔡培慧在擔任中辦執行長時成功為國小禮堂爭取到改善經費，林明溱的態度卻是兩手一攤，不願協助，寧願把辛苦爭取到的經費讓中央收回，林明溱如此心態，沒怪南投縣政與建設多年原地踏步。

面對戰友從全台四方而來，蔡培慧表示，政治是服務的工作，不論是趙天麟、林昶佐等人，我們的政策承諾都是說到做到，像孩子沒冷氣可吹，那政府就極力推動班班有冷氣，而不是像林明溱選舉、從政就只為了自己兒子的利益奔走。

蔡培慧更指出，林明溱過去擔任兩屆立委、8年南投縣縣長，若他有為南投打拼，那早該解決問題了，但這次選戰不論是從高雄來的、台北來的，或從桃園來的戰友，大家來到南投都認為當地怎麼既沒有大醫院、也沒有大項建設，然後南投最熱鬧的商業區竟是家樂福！這怎麼看得下去？

蔡培慧說，這一場戰役是基於對於南投、台灣與基層群眾的愛，所以「我絕對會拼到底，一定要贏」，也感謝趙天麟提點自己「意志力」的重要性，雖然目前只能跑12.5km，但未來當自己體力能跑日月潭馬拉松時，絕對會邀請趙天麟一同參戰。

連假出遊玩高雄逛百貨　吃喝玩樂一次滿足

演唱會商機夯　農業局號召41家業者響應　憑票根農享好康

高市開發區土地標售　前鎮86期重劃區抵費地亮眼登場

高捷岡山路竹延伸線交維施工　提醒民眾減速慢行

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀