趙天麟輔選　盼蔡培慧為南投爭一口氣

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林智鴻也表示，國民黨常將「力拚好日子」掛在嘴邊，但從該黨這次選擇推出林明溱參加立委補選，國民黨所稱的「力拚好日子」是「力拚」林明溱之子林儒彬的「好日子」，因此曾允諾蓋青年住宅卻跳票也不足為奇；林智鴻指出，此次補選就猶如2022年初中二立委補選，是一場「清廉」對抗「貪瀆」、是「社宅」對抗「豪宅」，是「孩子」對抗「公子」的一場戰爭。
李雅慧說，3月4日懇請民眾支持熱愛南投，且從未離開這塊土地的蔡培慧，對鄉土充滿熱情、正派問政的蔡培慧，絕對能夠讓林明溱長期治理下的南投大進步，希望選民在接下來的幾天努力拉票、出來投票，讓蔡培慧成功當選，為南投爭一口氣。
黃文益指出，身為民意代表常需要走訪各地服務選民，但一個稱職的民代候選人應是強調個人服務案件數、解決問題的經驗，而非強調自己在多少天內走訪多少位選民的告別式，選民的悲傷經歷不該成為個人選舉時的操作工具，由此看來，林明溱雖自詡「在地」、「民意」，卻缺乏對當地選民的基本尊重與同理心，令人想問這樣的候選人還適任立委嗎？
黃飛鳳覺得，這次南投立委補選主軸是「為南投爭一口氣」，相較於林明溱為子出征、林家坐擁豪宅、黑官、高薪，蔡培慧就是一個老老實實在地方付出的一般人，就跟南投縣民一樣，蔡培慧一但當選，相信她絕對能當一位促進公平正義的好民代。
黃秋媖指出，窮不能窮孩子，先前蔡培慧在擔任中辦執行長時成功為國小禮堂爭取到改善經費，林明溱的態度卻是兩手一攤，不願協助，寧願把辛苦爭取到的經費讓中央收回，林明溱如此心態，沒怪南投縣政與建設多年原地踏步。
面對戰友從全台四方而來，蔡培慧表示，政治是服務的工作，不論是趙天麟、林昶佐等人，我們的政策承諾都是說到做到，像孩子沒冷氣可吹，那政府就極力推動班班有冷氣，而不是像林明溱選舉、從政就只為了自己兒子的利益奔走。
蔡培慧更指出，林明溱過去擔任兩屆立委、8年南投縣縣長，若他有為南投打拼，那早該解決問題了，但這次選戰不論是從高雄來的、台北來的，或從桃園來的戰友，大家來到南投都認為當地怎麼既沒有大醫院、也沒有大項建設，然後南投最熱鬧的商業區竟是家樂福！這怎麼看得下去？
蔡培慧說，這一場戰役是基於對於南投、台灣與基層群眾的愛，所以「我絕對會拼到底，一定要贏」，也感謝趙天麟提點自己「意志力」的重要性，雖然目前只能跑12.5km，但未來當自己體力能跑日月潭馬拉松時，絕對會邀請趙天麟一同參戰。