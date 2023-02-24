巷仔內／卓越的單打能力會阻礙勝利！仙道名言適用徐巧芯

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2022年台北市長選戰，國民黨搶回失去8年的市長寶座，市長蔣萬安遺留下來的立委席次，急需有人能接棒。但當時的徐巧芯推薦一樣是剛當選議員的王鴻薇參選，自己還出國明志，表明登記日不在國內、絕不參選的決心。他受訪說，覺得剛選完議員就立刻選立委，「哪裡怪怪的」，還是希望可以服務市民。
王鴻薇選完議員再選立委並順利當選，1月中到立法院宣布就職。2月1日，立法院新會期開始，當天徐巧芯卻又立即宣布，投入國民黨立委初選，要與費鴻泰競爭。一時之間不少議員都跟著喊話，希望黨內世代交替。
先別說眾多年輕世代議員轉戰立委算不算「落跑」，但蔣萬安才上任不久，蜜月期都還沒過完，這麼多議員就想離開議會，是相信蔣萬安未來4年一定會做得很好，市政已與自己無關嗎？或是台北市其他在野黨立委已不足為懼，國民黨少了幾席議員也無所謂？
何況，徐巧芯若早已決定要參選立委，競選期間總該讓選民知道自己的生涯規劃，但去年11月中才說選完議員又選立委怪怪的，隔了兩個月卻又堅持非選立委不可，這種「不想當任期只剩1年的立委」的心態過於算計，很難說參選理由不是為了自己。
再者，台北市有8席立委，國民黨曾一度在台北8席全上、八仙過海，市議員王世堅還為此跳海，如今只剩4席。傳統深藍的選區如大安、文山、信義、南松山，國民黨內競爭者眾，其餘卻無聲無息，但若真有戰力的戰將，當然該勇於挑戰其他選區，勇敢為國民黨收復失土，偏偏徐巧芯卻又顯得處處針對費鴻泰，非要與費鴻泰分出高下。
徐巧芯說，費鴻泰可以轉任不分區立委，若國民黨順利重返執政，以費鴻泰的專業，也可考慮讓費鴻泰入閣。但區域立委與不分區立委的差別，就在於區域立委須兼顧選區、較無暇問政，由不分區立委負責為黨辯護、與敵對陣營唇槍舌戰，若用此標準來看，費鴻泰與徐巧芯兩人，誰適合留在選區、誰適合當不分區，答案也很明顯。
初選雖然看似公平，但兩強相爭時，政黨通常不太願意初選，還是希望保留協調空間。民進黨2020年總統大選經歷英德的初選，黨內裂痕也耗費不少時間修補。立委選舉雖與總統選舉不同，但若費鴻泰與徐巧芯真的走到初選這一步，最後兩種結局：徐巧芯勝出，從政近30年的費鴻泰，基層實力不差，徐巧芯有信心費鴻泰的支持者會全部歸隊？而若費鴻泰勝出，最新民意顯示徐巧芯「實力議員以上、立委未滿」，又該如何自處？要到此時才願意好好留在議會嗎？
日本熱血籃球漫畫《灌籃高手》的電影版《THE FIRST SLAM DUNK》熱潮席捲全台。片中湘北高中籃球隊的王牌選手流川楓想到美國挑戰，安西教練反對，希望流川先證明自己是全國高中籃壇的最佳球員再說。徐巧芯是國民黨未來的希望，從政僅6年就擁有全國高知名度，第二次參選就囊括選區最高票，證明自己實力。
但別忘了，安西教練反對流川挑戰美國的理由，「你還不及仙道」。仙道是湘北死對頭陵南高中的王牌，雖然自己得分能力強，但他並不強求非要自己得分不可，他會助攻隊友，讓全隊一起發揮實力，他也曾勸過流川，單打能力太強，反而會阻礙球隊獲勝。流川最後終於懂了，才帶領湘北打敗全國最強的山王工業。
政治是不斷妥協的藝術。妥協不是承認自己輸了，而是全盤考量，找出自己、對方、乃至於黨內都能接受的方案。實力已算是國民黨王牌等級的徐巧芯，或許該好好思考安西教練與仙道對流川的一番話。