酒駕累犯多白天被抓？交通局分析：青壯年容易輕忽宿醉
酒駕相關罰則從去年3月31日起加重實施後，台北市交通局交通事件裁決所每月都會公布酒駕累犯名單，截至目前為止已公布20次共計217人。而根據交通局統計，除了高達98%是男性外，30到59歲青壯年則有82％，且有近半數是在早上6時到12時遭到攔停。交通局也分析，可能多為前一晚喝酒後隔天以為酒退就上路，但仍有宿醉等酒精殘留的狀況。
記者丁上程／台北報導
根據裁決所統計，自去年3月31日新法施行起，已累計公布酒駕累犯名單20次，累計217名，其中男性占98％為大宗；年齡分布主要為30到59歲青壯年居多，占82％，其中又以40到49歲的33％比例最多；至於駕駛運具部分，則是以機車占比56％最高。至於攔停時段，主要分布在上午時段（6時到12時）94件、占43％，下午時段（12時到18時）51件、占24％次之。
而近一步分析，交通局長謝銘鴻指出，由於累犯的年齡層以中壯年居多，且攔停時間又以白天時間為主，推估多數為上班族前一晚聚會完後，隔天上午以為酒已退而輕忽了宿醉的狀況，有酒精殘留的情況下，遭攔停仍舊會被視為酒駕，「每個人體質不同，恐是代謝不好或是飲酒過量，不能輕忽宿醉的情況，有酒駕前科者更不能有投機心理。」
至於針對在裁決所每月公布酒駕名單，以及法規加重的情況下，對於酒駕累犯的人數卻沒有明顯下降。對此謝銘鴻解釋，由於修法過後，累犯的年限從五年增加至十年，因此才沒有像原本理論上應該預期下降。不過謝銘鴻也呼籲，無論有無前科者，都不應有酒駕行為，未來面對的可能不只有罰款，就連車輛運具都得被吊扣。