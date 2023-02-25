228連假去哪遛小孩？全台6大動物園快收下：簡直家長救星
228連假長達4天假期，家中孩子們吵著要出門玩，家長卻沒想法嗎？不妨來看看網友一致推薦的動物園，讓小朋友盡情一邊接觸動物們學習、一邊奔跑放電吧！其中冠軍高雄壽山動物園去年12月全面重新開幕後就在網路上掀起大波話題，園中更引進了動物界超萌巨星「水豚君」坐陣，吸引大小朋友前來一睹風采。台北市立動物園也榮登榜上第二，位於台北木柵坐捷運就能到，更是剛離世的大貓熊團團長眠地，掀起大批台北市民回憶殺。以下攻略建議收藏，帶孩子們來一趟既好玩又知性的假期吧！
記者汪睿琦/綜合報導
228連假不僅是上班族的小確幸，也是學生們繼寒假後又一個小春假，《Social Lab社群實驗室》有感於小朋友放假無處去，特地透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近3個月內「綜合性動物園」話題聲量，蒐集到網友一致大推前6大動物園，供民眾參考。其中以4.9萬網友聲量奪得話題冠軍為高雄壽山動物園，自去（2022）年12月壽山動物園reopen後大票網友紛紛大讚「新開幕更好逛了」、「多了美食區跟特色攤販區，非常好」、「帶嬰兒推車去也無障礙，很讚」。
另一方面，壽山動物園不只硬體設備獲得更新，園內的動物陣容也添了新軍，像是人氣爆棚的水豚君、迷你驢等，吸引大批民眾朝聖一睹風采。不過園方提醒大小朋友們，其實別看水豚呆呆的樣子，牠們是很容易緊張、受到驚嚇的動物，因此接近牠們時也得放慢腳步才不會驚嚇到牠們喔。
緊接著3萬網友狂推的是位於台北木柵的台北市立動物園。台北市立動物園自從1986年搬到現在的木柵新園，一直都是廣大台北市民的童年回憶，園中的動物們一個個都叫得出名字，像是大貓熊團團圓圓一家等知名動物明星，彷彿是常居於此的老故友，陪伴著一代又一代的台北人。
不幸的是去年年底團團因病情惡化離世，網友紛紛感到震驚不已「真的很難過」、「很想你團團，永遠懷念你」，並感謝園區與保育員悉心照料。現在團團的家人「圓圓」、「圓仔」、「圓寶」都還在台北市立動物園居住著，想念團團的朋友們不妨趁著連假多去看看這些黑白相間的老朋友們喔。
除了壽山動物園和台北市立動物園，第三名「頑皮世界野生動物園」也受到5千多名網友激推，園區內以半開放式讓民眾輕鬆與孔雀、水豚零距離互動，還有在小年夜才全新開幕的星際主題遊樂設施，繼能接近大自然又好玩，難怪被台南鄉親們一致推薦「根本是遛小孩的完美地方」；第四名「九九峰動物園」是亞洲最大的鳥類主題樂園，一開幕就吸引大量話題，但是一張成人票就要價560元，比起台北市立動物園只要60元整整差了近10倍，遊樂設施等如要使用也都要另外收費，還是讓不少網友認為「美中不足」。
第五名新竹市立動物園經整修後一改往日容貌，同時兼顧生態保育與建築美學，被網友讚稱是「最美文青動物園」，改良過後的設計對學齡前幼童家長推嬰兒推車來非常友善，受到不少寶媽、寶爸推崇。
此外，六福村野生動物王國同時也上榜，在遊樂園裡還可以看到可愛動物們，不只許多家庭都愛選擇來全家旅遊，情侶們、學生黨畢業旅行也都喜歡選擇六福村，許多家長就大讚「看完動物再去玩設施，晚上小孩超好睡」，頗為讓小孩放電的好選擇喔！不僅如此，六福村在228也推出「打卡門票即打折」活動，活動期間凡於現場拍下六福村標誌，在FaceBook或Instagram公開分享打卡地標發文並hashtag「#六福村」，即享有門票優惠588元（原價1199元），優惠難得還不趕快把握！