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連假優惠！四大超商今開賣：大杯美式26元、抹茶拿鐵32元

▲228連假超商優惠快筆記，7-11推出特大杯美式買1送1、特大杯拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
▲228連假超商優惠快筆記，7-11推出特大杯美式買1送1、特大杯拿鐵買2送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

迎來開工後第一個連續假日，長達4天的228連假，民眾興奮排滿出遊行程，四大超商也端出咖啡優惠來同樂。全家有大杯特濃拿鐵買1送1，7-11今爽喝特大杯美式買1送1，線上寄杯另有大杯美式26杯688元、大杯拿鐵18杯688元，攤下來平均每杯多少錢、哪家折扣最深、怎麼買最划算，《NOWnews今日新聞》整理咖啡折扣包幫你省荷包。

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🟡7-ELEVEN
📍門市｜2/24至2/28
▪特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
▪特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
▪一顆檸檬青茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
▪咖啡珍珠歐蕾2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）

📍APP｜2/24至2/28
▪大杯美式26杯688元，5.9折（原價45元、特價26元）
▪大杯拿鐵18杯688元，6.9折（原價55元、特價38元）
▪冰精品燕麥拿鐵3杯188元，5.7折（原價110元、特價63元）
▪冰黑糖珍珠燕麥奶、咖啡珍珠歐蕾任4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
▪完熟蘋果冰茶、冰淇淋紅茶任4杯188元，7.2折（原價65元、特價47元）

📍門市｜即起至3/7
精品燕麥拿鐵原價110元、9折價99元，或是當筆加價購享第二杯10元，平均單杯60元、約5.5折，另限時加贈CITY PRIMA×OATLY 造型貼紙，送完為止。

▲7-11在APP推出連假寄杯優惠。（圖／業者提供）
▲7-11大杯美式26杯688元，平均單杯26元，約5.9折可考慮下手補充杯數庫存。（圖／業者提供）
🟡全家
📍門市｜2/24至2/28（限全盈+PAY）
▪大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、平均33元）
▪濃靜岡抹茶拿鐵第二杯8元，5.7折（原價55元、平均32元）

▲全家推出濃靜岡抹茶拿鐵第二杯8元，平均單杯32元，5.7折頗為划算。（圖／業者提供）
▲全家推出濃靜岡抹茶拿鐵第二杯8元，平均單杯32元，5.7折頗為划算。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍門市｜2/25至2/28
▪大杯美式10元多1杯，6.1折（原價45元、特價28元）
▪大杯拿鐵加10元多1杯，5.9折（原價55元、特價33元）

🟡OKmart
📍門市｜即起至2/28
▪大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
▪大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

📍APP｜即起至2/28
▪大杯美式買10送5，6.7折（原價45元、特價30元）
▪大杯美式買20送12，6.3折（原價45元、特價28元）
▪大杯拿鐵買10送5，6.7折（原價55元、特價37元）
▪大杯拿鐵買20送12，6.3折（原價55元、特價34元）
以上再加送OKpoint 688點。

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