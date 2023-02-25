連假優惠！四大超商今開賣：大杯美式26元、抹茶拿鐵32元

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📍門市｜2/24至2/28
▪特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
▪特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
▪一顆檸檬青茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
▪咖啡珍珠歐蕾2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
📍APP｜2/24至2/28
▪大杯美式26杯688元，5.9折（原價45元、特價26元）
▪大杯拿鐵18杯688元，6.9折（原價55元、特價38元）
▪冰精品燕麥拿鐵3杯188元，5.7折（原價110元、特價63元）
▪冰黑糖珍珠燕麥奶、咖啡珍珠歐蕾任4杯188元，6.3折（原價75元、特價47元）
▪完熟蘋果冰茶、冰淇淋紅茶任4杯188元，7.2折（原價65元、特價47元）
📍門市｜即起至3/7
精品燕麥拿鐵原價110元、9折價99元，或是當筆加價購享第二杯10元，平均單杯60元、約5.5折，另限時加贈CITY PRIMA×OATLY 造型貼紙，送完為止。
🟡全家
📍門市｜2/24至2/28（限全盈+PAY）
▪大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、平均33元）
▪濃靜岡抹茶拿鐵第二杯8元，5.7折（原價55元、平均32元）
🟡萊爾富
📍門市｜2/25至2/28
▪大杯美式10元多1杯，6.1折（原價45元、特價28元）
▪大杯拿鐵加10元多1杯，5.9折（原價55元、特價33元）
🟡OKmart
📍門市｜即起至2/28
▪大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
▪大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
📍APP｜即起至2/28
▪大杯美式買10送5，6.7折（原價45元、特價30元）
▪大杯美式買20送12，6.3折（原價45元、特價28元）
▪大杯拿鐵買10送5，6.7折（原價55元、特價37元）
▪大杯拿鐵買20送12，6.3折（原價55元、特價34元）
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