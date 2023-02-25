盡力輔選陳時中！總幹事吳思瑤首談心聲 曝接到拜年電話
去年台北市長選舉，民進黨推出被視為英系的前衛福部長陳時中參選，隸屬新潮流的台北市黨籍立委吳思瑤出任競選總幹事，受到高度關注；隨著選舉落幕，陳時中未能當選，吳思瑤也首度透露心聲。她向《NOWnews今日新聞》記者表示，因為與陳時中有深厚交情，且當時評估民進黨有望勝選，是自己一定要投入輔選的原因；吳思瑤也說，她作為總幹事獲得充分尊重，也問心無愧，所以團隊其實有很好的交情，自己有點擔心的是，因為輔選的緣故，這次立委選舉恐成藍白陣營箭靶，但相信自己紮實的耕耘會獲得民眾肯定。
記者黃宣尹／台北報導
談到出任陳時中競選總幹事，吳思瑤首度向記者透露心聲。她細數，從議員到立委選舉過很多次，陳時中當時秉持栽培年輕人的精神，主動幫忙串聯醫界，還擔任醫療後援會會長，帶著兵馬協助選舉，這份情自己不會、也不能忘記。
當選立委後，常就醫療政策跟牙醫、醫界討論，「我應該是跟陳時中互動很密切的立委之一」，吳思瑤說，自己跟陳時中有革命情感，陳也很信任她，所以當然不能拒絕他，「況且阿中是要為黨征戰台北」。
另外，她也提及，當初民進黨確實預判該次台北市長選舉相對有機會勝選，自己身為黨籍台北市最資深的立委，當然希望讓台北不要在停滯下去，「為了這局，我也一定要下去」。以上兩點，就是她擔任陳時中競選總幹事的原因。
被問及陳時中競選團隊多為英系成員，吳思瑤坦言，自己當然知道競選團隊中有比較多英系成員，但不會去思考進去會如何，因為自己就是要不計毀譽幫民進黨打這場戰役。
「我作為總幹事充分獲得尊重」，吳思瑤回憶，與大家共同開會討論所提出的意見、策略，還有建議舉辦的活動或者記者會，都有被尊重跟執行。
她自信表示，在這場選戰中，自己扮演相當功能，也不會去在乎到底誰主導，因為這本來就是大家的選戰，不是派系或誰的選戰。
「選戰過程中，大家看到我有甚麼資源都毫不藏私，看到我的努力跟投入，英系也重新認識吳思瑤是無私的」。她也分享，今年過年接到的第一通拜年電話，就是陳時中本人來電，即使沒有勝選，大家都有很好的交情。
隨著選舉落幕，吳思瑤也即將面臨連任一仗，她坦言，這次輔選太用力，現在要面對士林北投立委選舉，可能會成為藍白攻擊的箭靶，但自己有信心，過去當議員，再自2016當立委開始，始終心繫士林北投，關心文化、教育等議題不遺餘力，相信選民都感受得到，自己未來也會秉持初衷。