蔣絜安率30多位客家公職、鄉親 赴南投助陣蔡培慧回國會
南投立委將於3月4日投票，民進黨客家部主任蔣絜安24日與客籍黨公職、全台客家社團夥伴一起前進南投，擔任民進黨候選人蔡培慧分身掃街助選，高舉「客家挺培慧」標語，呼籲南投第二選區的客家鄉親一起站出來，給蔡培慧一個機會。
記者黃宣尹／台北報導
民進黨客家部「客家人，挺慧的」助選團，在立委補選倒數的選前衝刺週，由蔣絜安、苗栗縣議員陳春暖、羅貴星、陳光軒、竹東鎮民代表葉日嘉及全台客家社團夥伴，於南投市商圈夜市徒步掃街拜票，替南投縣第二選區立委補選候選人1號蔡培慧助選，拜託客家鄉親站出來，「挺培慧、進國會」。
蔣絜安表示，蔡培慧是她擔任第九屆立委時的好同事，而且2020年兩人是當屆不分屆立委中「唯二」銜命參選區域立委者，所以有特殊的革命情感。雖然蔡培慧不是客家人，但在其擔任立委及行政院中部辦公室執行長時，對於客家保存客家語言文化及爭取客庄建設經費不遺餘力。因此蔣絜安要向南投客家鄉親推薦蔡培慧這樣一位認真做事的好立委。
今天蔣絜安共帶領30多位客家黨公職及鄉親來到南投「陪慧」掃街，兵分三路扮演蔡培慧分身和鄉親懇託支持，期望讓優質的南投女兒重新回到國會為南投服務。