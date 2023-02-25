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名媛蔡天鳳遭分屍！生前閨蜜是「天王嫂」　IG最後貼文曝

▲蔡天鳳（左）與郭富城老婆方媛（右）過去交情匪淺。（圖/蔡天鳳IG）
▲蔡天鳳（左）與郭富城老婆方媛（右）過去交情匪淺。（圖/蔡天鳳IG）

編輯中心/綜合報導

香港大埔龍尾村近日發生分屍案，28歲香港名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）21日失蹤，結果警方在龍尾村找到她被肢解的屍體，左右腿還被藏在冰櫃中。然而消息曝光之後，發現蔡天鳳生前與郭富城老婆「天王嫂方媛」有密切接觸，還常常到郭富城的豪宅作客，如今傳出噩耗，讓外界感到相當震驚。

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從蔡天鳳的IG來看，可以發現她經常都會出席許多時尚的活動，生活的奢華程度絕對不輸一線的名媛，還可以從貼文中發現她接受過不少時尚雜誌的訪問，合影的明星也相當多，除此知外，蔡天鳳也常常發出與天王嫂方媛的合影，生日也與方媛搭遊艇慶生，並在IG曬出照片，看起來私下交情匪淺。

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▲蔡天鳳IG最後一則發文，本來開心宣布自己登上時尚雜誌《L'Officiel Monaco》封面的消息，沒想到如今傳出噩耗。（圖/翻攝蔡天鳳IG）
而在本月15日才剛開心宣布自己登上時尚雜誌《L'Officiel Monaco》封面的消息，沒想到事隔9天之後卻傳出噩耗。綜合港媒報導，蔡天鳳在與譚仔米線創辦人兒子結婚前，曾有過一段婚姻，並與前夫育有一位女兒，離婚後前夫家人經常向蔡天鳳索討金錢，疑似因金錢糾紛埋下殺機。

蔡天鳳在2月21日下午，原本要去女兒學校接女兒放學，但卻就此失蹤，音信全無，家人因此報警求助。警方調閱監視器畫面追查，於24日下午在大埔龍尾村一間房屋內，找到蔡天鳳的屍體，屍體遭到肢解，軀體與頭顱殘骸被藏在屋內冰箱，但並不完整，部分屍體不知去向，詳細案情還有待釐清。（編輯：張嘉哲）

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