今晨10.2℃！冷氣團發威「要再冷1天」 9縣市低溫特報
今（25）日228連假首日，中央氣象局表示，受到強列大陸冷氣團影響，清晨最低溫10.2度，出現在新北市富貴角測站，並針對全台9縣市發布低溫特報，北部、東北部及金門、馬祖天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生，其中新北市、基隆市、臺北市、桃園市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫；新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。
編輯中心／綜合報導
氣象局指出，今日白天北部及宜蘭溫度回升不明顯，高溫僅14、15度，整天感受寒冷，中南部及花東仍有20度左右的高溫，南部局部地區有機會來到23、24度，日夜溫差稍大；降雨方面，仍以迎風面的北部及東半部地區為主，這些區域不定時有局部降雨，尤其在基隆北海岸及東北部地區降雨會比較持續，整天陰雨綿綿，中南部則為多雲到晴，可以看到陽光的天氣。
氣象局說，明日仍持續受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中部以北及東北部低溫11、12度，其他地方13到15度，北部高溫不超過15度，其他地區普遍也只有20度左右，高屏則可以來到23至25度；北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；此外，中部以北、東北部及東部高山山區道路請慎防結冰或路面濕滑，留意霧淞、結霜現象；27日起強烈大陸冷氣團減弱，清晨各地天氣仍寒冷，白天起氣溫將逐漸回升。
由於東北風明顯偏強，氣象局也提醒，桃園至台南、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及桃園至彰化內陸地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。（編輯：林莞茜）