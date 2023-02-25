名媛蔡天鳳遭分屍！「被車載走」最後身影曝光 司機是他
香港大埔龍尾村近日發生分屍案，28歲香港名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）21日失蹤，結果警方在龍尾村找到她被肢解的屍體，左右腿還被藏在冰櫃中，不過頭顱、軀幹及手部仍尚未尋獲。然而警方調查，發現蔡天鳳最後的身影是搭上「前夫哥哥」駕駛的轎車，接著就從此失聯，沒想到在得到的消息即是遇害。
編輯中心/綜合報導
據《香港01》報導，蔡天鳳21日下午2時就跟平常一樣，前往大埔科學園，接送與前夫所生的女兒放學，當時她的私人司機就是前夫的哥哥，沒想到上車之後從此失聯，從監視器畫面來看，可以清楚看到蔡天鳳的穿著就是簡單輕便的服裝，沒有什麼異樣。
然而在蔡天鳳失蹤之後，家人緊急報警求助，最後在西九龍總區重案組接手案件後，認為蔡女遇害可能相當高，於24日下午在大埔龍尾村一間房屋內，找到蔡天鳳的屍體，屍體遭到肢解，軀體與頭顱殘骸被藏在屋內冰箱，但並不完整，包括頭顱、軀幹及手部仍尚未尋獲。
而目前香港警方以涉嫌謀殺拘捕3人，分別是死者前夫的父母及兄長，並指出可能涉及「數千萬（港幣）糾紛」並未說明確切的金額，目前正在全力追緝死者前夫，詳細案情還有待釐清。（編輯：張嘉哲）