白沙屯媽祖進香後再騎一日北高 柯文哲：希望能成為傳統
適逢228連假期間，民眾黨主席柯文哲今（25）日清晨開始騎乘自行車「一日北高」行程。而近日柯文哲動作頻頻，除了騎乘自行車一日北高外，日前也跟著白沙屯媽祖進行為期9天的進香行程，引發外界關注是否是為了2024總統大選而維持聲量？對此柯文哲則否認衝聲量的說法，表示希望透過「每年都從事一個活動」而讓該活動成為傳統。
記者丁上程／台北報導
如同往年228紀念日前後，柯文哲都參與騎乘自行車「一日北高」活動。而在上路前，柯文哲也與同行的台北市前副市長黃珊珊等人，一同到關渡宮進行參拜，才前往集合地點進行相關準備。而在出發前柯文哲也接受媒體訪問，被問到近日連續參與白沙屯媽祖進香、自行車一日北高等行程，是否是為了2024總統大選衝聲量？對此柯文哲則否認，並表示有些事情「只做一次叫作秀，每年做它，就可以變成一個傳統。」
柯文哲表示，他很希望台灣的一些主要活動，能夠成為台灣的傳統。「譬如說一日北高大概在228前後，或是以前台北市推廣的花系列活動，就是這樣的概念。」柯文哲說，就像最近也開始到了花季，什麼時候看陽明山花季、杜鵑花季或海芋季，可以讓每年的活動變成一個傳統，也讓一個城市的生活變得豐富。