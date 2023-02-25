郭台銘為蛋荒「先批後讚」政府？柯文哲：他就聲量比較大
台灣近日「缺蛋」議題，頻頻引發正反兩方討論。其中鴻海集團創辦人郭台銘，先是批評民進黨政府無力解決「蛋荒」，呼籲應解決問題，而非「解釋」問題；而在農委會主委陳吉仲道歉後，郭台銘則轉而讚許中央，肯定這是「果決行動」。對此民眾黨主席柯文哲則直言，郭台銘就是一個比較關心國家事務的國民，「只是他聲量比較大，就常常發表言論而已。」
記者丁上程／台北報導
已表態爭取國民黨總統提名的郭台銘近日動作頻頻，針對近日來台灣缺蛋的情況，郭台銘先是在21日於臉書發文，抨擊民進黨政府「人民需要的是解決問題的政府，而不是解釋問題的政府」；而隨著農委會主委陳吉仲向社會大眾道歉，並於23日晚間公布因應缺蛋的短中長期相關計畫後，郭台銘則一改過往態度，肯定陳吉仲的相關作為，並讚許政府「致力國泰民安的體現」。
而郭台銘對於「缺蛋」議題，兩相對執政當局的態度落差，也引發社會各界議論。對此民眾黨主席柯文哲今（25）日上午接受媒體訪問時，則表示「這也沒有什麼」，並直言郭台銘就是一個比較關心國家事務的國民，「只是他聲量比較大，就常常發表言論。」柯文哲說，就把它當作是一個關心時政而會給予一些意見，但聲量比較大的人。
至於針對四月初即將訪問美國的行程，被問到副市長黃珊珊是否會陪同前往，以及黃是否有協助安排流程？對此柯文哲也並未否認，僅表示紐約的部分行程是由黃珊珊所安排。而一旁的黃珊珊也補充說明，表示自己只是幫忙聯絡了一些人。現場媒體則追問，兩人一同出訪美國，是否為「柯珊配」起手式？對此柯文哲則笑著表示「這實在是想太多了」。