名媛蔡天鳳遭殺！7年前再婚奢華裝扮曝 婚禮司儀發聲了
28歲香港名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）21日失蹤，家人緊急報警之後，警方發現她已遭人殺害，甚至身體遭到肢解，兇嫌犯案手法相當兇殘，震驚整個社會。然而，過去曾經在蔡天鳳婚禮上擔任司儀的林盛斌聽聞消息後，也在IG上以全黑圖哀悼，並希望警方能快點緝拿兇手。
編輯中心/綜合報導
據了解，蔡天鳳在與譚仔米線創辦人兒子結婚前，曾有過一段婚姻，並與前夫育有一位女兒，然而當時候在結婚時，邀請知名主持人林盛斌擔任司儀，當時林盛斌還在隔天透過IG發文表示「主人說以後我去譚仔吃東西免費加墨魚丸和腩肉（五花肉）！恭喜太子爺Chris與新娘子Abby，祝幸福快樂，亦祝老爺生意興隆，譚仔快點上市！」
當時的蔡天鳳身穿紅色無袖的禮服，胸前以及手臂都掛滿手鐲跟金器，一展嫁入豪門的氣勢，可以說是閃閃動人、貴氣凌人，沒想到年紀尚輕的她，卻遭到前夫一家人痛下其手，目前警方已經以涉嫌謀殺拘捕3人，分別是死者前夫的父母及兄長，並指出可能涉及「數千萬（港幣）糾紛」並未說明確切的金額，目前正在全力追緝死者前夫，詳細案情還有待釐清。
然而對於蔡天鳳遇害一事，林盛斌也在IG發出全黑圖致哀，並且痛批那些無情的網友表示「當見到有個女子被好殘暴那樣去殺害，他們竟然會寫出極度冷血同侮辱性的留言，甚至有的討論區竟然拿這件事出來說笑，到底這個世界發生什麼事？」盼望警方能夠趕緊緝拿兇手，將歹徒繩之以法。（編輯：張嘉哲）