228連假首日早上大致車況佳　上午避6地雷路段

今（25）日為和平連續假期第1日，截至上午7時，國道全線交通量為15百萬車公里，預估本日交通量為120百萬車公里，上午有零星事故，但全國道路況皆大致正常。高工局預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人儘量於17時後出發。
記者許家禎／台北報導
高公局指出今日上午5時7分於國1南向285.1公里發生2聯結車及1小客車追撞，聯結車一翻覆、一衝出邊坡，造成主線管制封閉，高公局已成立緊急應變小組進行處理；目前國1南向湖口至竹北、國3南向大溪至龍潭、快官至霧峰、國3北向新店至木柵路段車多，其餘全國道路況皆大致正常。
截至8時，交通量為20.7百萬車公里，今日相關疏導措施包括： 5-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6-12時西部國道南向高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
高工局也預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段；建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人儘量於17時後出發。