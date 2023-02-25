超紅心測！選一把傘看出「你脾氣有多壞」：1秒被揭穿　

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◾選項A、有一個大洞的雨傘
◾選項B、有幾個小洞的雨傘
◾選項C、傘柄已經彎曲的傘
◾選項D、傘柄沒彎但是很短的傘
🟡A：你的壞脾氣指數10%
你是一個脾氣很好的人，選擇有大洞的雨傘，無疑會把自己淋濕，但你認為沒關係。你很溫和、不會亂發脾氣，和別人發生矛盾時，也偏向主動先認錯，因為你是和平派，不喜歡因為爭執把關係搞僵。待人方面總是笑臉迎人，容易與人相處。但你的好脾氣有時會顯得過於懦弱，容易助長對方的氣焰，學會有技巧強硬一點也不是什麽壞事。
🟡B：你的壞脾氣指數50%
選擇有幾個小洞的傘，意味著不會把自己全身淋透。你身上有一些小任性和小脾氣，又是一個非常有原則的人。和別人吵架的時候，在不傷害自己的前提下會和別人道歉。爭執時你會考慮利弊，不會讓對方下不了台，也不會太委屈自己。雖然你的情緒不會瞬間快速爆發，但是你喜歡冷暴力，有時這種冷暴力往往更傷害人，你需要試著敞開心扉多溝通，不要靠冷戰擺明自己的地位。
🟡C：你的壞脾氣指數80%
與其說你脾氣不好，不如說你有一份倔強。你很敏感，還有一顆玻璃心，有時就算生氣了，也不會直接告訴對方原因，別人如果猜不到，你的傲嬌就會導致憤怒加倍。有時就算錯在自己，可是礙於面子拉不下臉，當下你也不會主動開口道歉，事後會感到一絲內疚。但這樣的你其實也很小孩子氣，因為別人的一句安慰，生氣的事就煙消雲散。雖然你內心真誠沒心機，但有時會因無法克制自己的情緒而傷害到愛你的人，學會管理情緒會變得更好。
🟡D：你的壞脾氣指數30%
你是一個隨性的人，別人踩到你的雷時，你可以隨時爆發。也許當下和別人爭執時，說了很多互相傷害的話，但樂天的你也許睡一覺就不記得了。心直口快、直來直去，吵架這種小事不會放在心上，等到對方來道歉時，你早就覺得沒事了，反而讓對方感到不好意思。敢愛敢恨、沒有心機，身邊留下的都是真心對你的人，但要注意說話的技巧，太過坦白直率有時不是一件好事。