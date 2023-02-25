名媛蔡天鳳殞命！65歲「前警察公公」疑為主謀 動機曝光
28歲香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）21日失蹤後，昨（24）日部分屍體在大埔龍尾村被尋獲，消息引發各界震撼，目前香港警方已經逮捕前公婆以及前夫哥哥，前夫在逃中。目前消息指向，這樁殺人案主謀是曾從事警察工作的前公公，動機就是蔡天鳳名下的破億資產。
編輯中心/綜合報導
據《香港01》報導，蔡天鳳21日下午本來要去接送和前夫所生的女兒放學，不過當時私人司機是前夫的哥哥，最後身影在大埔科進路被拍下，往後幾天下落不明。直到24日，蔡天鳳的部分遺體在大埔龍尾村內被發現。
蔡天鳳與鄺姓前夫離異後，又於2016年12月與譚仔米線創辦人的兒子結為夫婦。不過蔡天鳳仍相當照顧前夫一家，由她購入何文田加多利山一棟豪宅，持續供前夫一家居住，房產還登記在前公公名下，更持續聘用前夫哥哥當私人司機。
目前港警已經逮捕前夫父母及哥哥，前夫本人仍在逃中，據悉本次兇案是由曾擔任警職的前夫父親所策畫，原因是去年底，蔡天鳳有意出售加多利山豪宅，並取回一些款項，同時也表示會為前夫一家安排其他住處，但當時雙方就曾為此事產生爭執。
據悉，前夫父親擔心豪宅資產化為泡影，心中便萌生了殺意，開始與兩名兒子商議這次計畫，先在2月初在龍尾村租了一間房，並設定於21日長子開車接蔡天鳳時，在車內迷昏對方，再帶到案發地點痛下殺手，但更加詳細案情以及動機，還有待警方釐清。（編輯：潘毅）