譚仔創辦人媳婦蔡天鳳遇害！屍身肢解遭烹 譚仔集團回應
譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）21日傳失蹤，警方展開調查後於24日在香港大埔龍尾村找到遺體，不僅遭到利刃分屍肢解，現場還留有疑似浮著人體組織的煲湯，左右腿被藏在冰箱，頭顱及部分軀幹仍下落不明。對此，譚仔集團發聲表示，對此事件深表難過，不便作任何評論。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據港媒報導，28歲香港名媛蔡天鳳，與譚仔米線「太子爺」於2016年12月步入禮堂，並且婚後持續照顧與前夫育有的子女，但離婚後前夫家人經常向蔡天鳳索討金錢，疑似因金錢糾紛埋下殺機。譚仔集團24日表示，對此事件深表難過，但由於集團不涉及相關事件，故不便作任何評論。
據悉，蔡天鳳在2月21日下午，原本要去女兒學校接女兒放學，但卻就此失蹤，音訊全無，家人因此報警求助。警方調閱監視器畫面追查，於今日下午在大埔龍尾村一間房屋內，找到蔡天鳳的屍體，屍體遭到肢解，軀體與頭顱殘骸被藏在屋內冰箱，但並不完整，部分屍體不知去向。
而根據兇殺案發生的民宅也殘留線索顯示，蔡天鳳的屍體竟曾遭到烹煮，整起案件目前由香港警務處西九龍總區重案組調查，已將涉案的前夫一家人2男1女拘捕到案，不過詳細案情始末，尚須後續調查釐清。