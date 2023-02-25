1200月票國民黨選後態度丕變 蔣萬安：非常感謝中央協助
行政院會本週通過北北基桃1200交通月票方案，而四名國民黨籍的地方首長都同聲感謝，甚至國民黨中央都發文，表示是由新北勢長侯友宜、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政共同兌現政見，不過卻遭到民進黨猛批「選前反對、選後收割」。對此蔣萬安今（25）日上午並未正面回應，僅表示「非常感謝中央的協助」。
記者丁上程／台北報導
民進黨方面表示，1200交通月票是去年選戰期間，民進黨北北基桃首長參選人共同提出的政策，過程中時任國民黨桃園市長候選人張善政，更是批評該政策沒做好財務規劃，國民黨中央也在臉書上PO文猛批，綠營中央執政6年不做，選前才開「空頭支票」，質疑預算從哪裡來？
不過行政院會通過交通月票相關條例後，國民黨急於收割的態勢卻越發明顯。除了在臉書上PO文將功勞歸功於國民黨籍的北北基桃縣市首長外，更直言「北北基桃共同生活圈」月票方案是國民黨率先提出，「最終樂見蔡政府從善如流，促使交通部跟進採納，進一步降低大眾交通的月票金額。」此番貼文一出也引發網友嘲弄，質疑是現在的國民黨打臉過去的自己。
而針對外界批評國民黨對於交通月票態度前後不一，國民黨台北市長蔣萬安低調拒答外，也不將功勞歸功於自己或台北市政府，直言「非常感謝中央的協助」，並表示包含行政院長陳建仁、交通部長王國材等人在內，都非常積極溝通協調，所以很快提出了具體方案。蔣萬安強調，很高興中央能在選後藉由特別條例的預算，來支應通勤月票的費用，也希望在編列三年的預算結束後，還能夠有後續的規劃以及配套措施。