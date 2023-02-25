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揭林明溱父子違法亂紀　黃建嘉：票投蔡培慧、下架南投皇

▲蔡培慧積極勤走，力拚翻轉南投，民進黨主席賴清德也已多次到南投力挺。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲蔡培慧積極勤走，力拚翻轉南投，民進黨主席賴清德也已多次到南投力挺。（圖／蔡培慧辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

南投立委補選將於3月4日投票，民進黨副秘書長黃建嘉今（25）日爆料，國民黨候選人、前南投縣長林明溱的兒子林儒彬在108年擔任縣長特助期間，同時擔任豪宅建案的起造人。黃建嘉表示，林儒彬「白天當縣長特助，晚上當豪宅建商」，又要權又要錢，宛如「南投皇太子」。

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▲林明溱之子林儒彬在名片印上「縣長特助」稱呼，對照現今說法不一，被砲轟是家天下、目無法紀。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲林明溱之子林儒彬在名片印上「縣長特助」稱呼，對照現今說法不一，被砲轟是家天下、目無法紀。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲林明溱之子林儒彬遭爆擔任豪宅起造人，連串爭議持續被檢視。（圖／蔡培慧辦公室提供）
▲林明溱之子林儒彬遭爆擔任豪宅起造人，連串爭議持續被檢視。（圖／蔡培慧辦公室提供）
黃建嘉表示，在林儒彬的名片中，甚至是南投縣內的路邊看板上，都大大的寫著「縣長特助」四個字，代表林儒彬的職位不只是林明溱口中別人對他的「稱呼」，根本就是以自己以「縣長特助」這樣有權無責的特使身份在縣府、政壇行走。

黃建嘉也說，林明溱不但強制將本應該給公務員的車位給兒子、還要公務員幫林儒彬寫上百篇的新聞稿；同時林氏父子還變本加厲，直接當房屋起造人，蓋起豪宅，也難怪林儒彬掛名起造人的豪宅，在建照、使照上縣府都飛速核准，南投公務員大家敢怒不敢言，畢竟太子要蓋的房子誰敢不准？

黃建嘉指出，原來是因為兒子自己就是建商？所以林儒彬可以無薪資貸款1500萬？還是林儒彬有其他收入來源？有其他不為人知的資產？

黃建嘉表示，「南投皇太子」林儒彬之所以敢「白天當縣長特助、晚上當豪宅建商」、目無法紀，其實最根本的原因，就是因為林氏父子隻手遮南投的天，也不管公務份際。3月4日的每一張選票，除是支持蔡培慧外，更是停止這種違法亂紀行為的最大力量。

▲（圖／民進黨提供）
▲黃建嘉表示，林明溱父子隻手遮住南投的天，3月4日的每一張選票，除是支持蔡培慧外，更是停止這種違法亂紀行為的最大力量。（圖／民進黨提供）

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