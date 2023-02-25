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路邊櫻花、連假出遊怎麼拍？手機一招設定　發IG美哭眾人

▲228連假出遊，把握櫻花季尾聲，即便只是路邊一顆樹，掌握手機拍攝技巧也能拍出絕美照。（圖／Paddy Chao）
▲228連假出遊，把握櫻花季尾聲，即便只是路邊一顆樹，掌握手機拍攝技巧也能拍出絕美照。（圖／Paddy Chao）

記者黃韻文/綜合報導

228連假出遊，把握櫻花季尾聲，即便只是路邊櫻花樹，用手機也能拍出絕美照。Apple請來攝影常勝軍趙培均（Paddy Chao）分享 iPhone 14 Pro的相機技巧，應對連假所有天氣狀況，拍出充滿質感的氛圍意境照。

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曾連續兩年獲得Apple IPPA攝影大獎的攝影師趙培均（Paddy Chao），是各國際攝影大賽的常勝軍。針對櫻花盛開的228連假，Paddy分享四招手機拍照技巧，就算是「春天後母面」的百變天氣，也能用iPhone 14 Pro拍出氛圍感濃厚的情境照。

▲把握櫻花季尾聲，連假出遊照這樣拍，留下絕美紀錄。（圖／Paddy Chao）
▲把握櫻花季尾聲，連假出遊照這樣拍，留下絕美紀錄。（圖／Paddy Chao）
📍1. 櫻花近照：善用望遠鏡頭，別被人像功能制約
在花團中選定好被攝主體，開啟內建「相機」，選定3倍光學變焦「3x」的望遠鏡頭，將畫面上的方框對準主體後長按至顯示「自動曝光／自動對焦鎖定」，再將手機移動到其他花前做出前景，運用手機與花夠近的距離，自然就能達成前後比對的景深效果，且不被人像功能的演算法固定距離制約。

若是對天空拍攝櫻花，將天空當作畫布白底，同樣選定主體後，失焦的後花和天空也呈現出一種凋零的淒美感，似水墨畫。無論是整區綻放的櫻花，甚至是路邊偶遇的單棵櫻花樹，這樣的拍攝方法「見樹即見林」，都能給人櫻花盛開的美好想像。

▲對天空拍攝櫻花，將天空當畫布白底，失焦的後花和天空呈現出一種凋零的淒美感。（圖／Paddy Chao）
▲對天空拍攝櫻花，將天空當畫布白底，失焦的後花和天空呈現出一種凋零的淒美感。（圖／Paddy Chao）
📍2. 人物近照：望遠鏡頭、人像模式交互運用
同樣利用「3x」的望遠鏡頭鎖定被攝者後，運用樹幹、枝葉作為前景虛化較為雜亂的感覺，就能讓人物更清晰亮眼。拍攝人物照時，Paddy特別提醒，要將手機鏡頭放在與胸口等高的位置拍攝，能拍出最自然的人物照，避免身體任何部位的不自然放大。

而拍攝人與櫻花最常見的仰角鏡頭，他則建議被攝者蹲低，手機傾斜角度與人臉傾斜角度相同，才不會讓臉過大或是人、花的畫面比例失衡。若對拿捏角度還不熟悉，當然也能交由「人像模式」的「2x」算好的距離提示來拍攝。

▲拍攝人與櫻花常見仰角鏡頭，建議被攝者蹲低，手機傾斜角度與人臉傾斜角度相同，才不會讓臉過大或是人、花的畫面比例失衡。（圖／Paddy Chao）
▲拍攝人與櫻花常見仰角鏡頭，建議被攝者蹲低，手機傾斜角度與人臉傾斜角度相同，才不會讓臉過大或是人、花的畫面比例失衡。（圖／Paddy Chao）
📍3. 風景照：望遠鏡頭助攻取景視角，畫面更有戲
看似稀鬆平常的公園、花團景緻，也能有凸顯現場氣氛的意境元素，尤其是湖面、水面等可反光的素材，能讓照片更為出眾。針對倒影的拍攝，採用低角度的取景，能讓主體和倒影呈現二分法的對比，在鎖定對焦點後，Paddy建議把曝光值下調，讓情境中的自然光線對比更明顯，實體和折射後的倒影既豐富畫面，立體感也自然產生。

▲公園湖面、水面等可反光的素材，利用倒影拍攝能讓照片更出眾。（圖／Paddy Chao）
▲公園湖面、水面等可反光的素材，利用倒影拍攝能讓照片更出眾。（圖／Paddy Chao）
📍4. 動靜對比：流動感靠「原況照片」
在社群上常見許多河川、湖面在流動的照片，其實不需要透過修圖App就能完成水面絲滑、流動的畫面。拍攝可將人物放置在與水流對比之處，如左上、右下（反之亦然）的位置，同樣使用iPhone內建相機，在畫面中右上角開啟「原況照片」，能記錄拍攝前後1.5秒的動態，他建議在按下快門前，心中先默數2秒穩定相機，按下快門後再停留 2 秒，以免太快晃動影響成像。最重要的是拍完後，在「相簿」App 中點選左上角「原況照片」，在目錄中選擇「長時間曝光」，就能讓水流有朦朧的水幕感受。

▲不需透過修圖App，也能拍出水面絲滑、流動的畫面。（圖／Paddy Chao）
▲不需透過修圖App，也能拍出水面絲滑、流動的畫面。（圖／Paddy Chao）

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