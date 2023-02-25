路邊櫻花、連假出遊怎麼拍？手機一招設定　發IG美哭眾人

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📍1. 櫻花近照：善用望遠鏡頭，別被人像功能制約
在花團中選定好被攝主體，開啟內建「相機」，選定3倍光學變焦「3x」的望遠鏡頭，將畫面上的方框對準主體後長按至顯示「自動曝光／自動對焦鎖定」，再將手機移動到其他花前做出前景，運用手機與花夠近的距離，自然就能達成前後比對的景深效果，且不被人像功能的演算法固定距離制約。
📍2. 人物近照：望遠鏡頭、人像模式交互運用
同樣利用「3x」的望遠鏡頭鎖定被攝者後，運用樹幹、枝葉作為前景虛化較為雜亂的感覺，就能讓人物更清晰亮眼。拍攝人物照時，Paddy特別提醒，要將手機鏡頭放在與胸口等高的位置拍攝，能拍出最自然的人物照，避免身體任何部位的不自然放大。
而拍攝人與櫻花最常見的仰角鏡頭，他則建議被攝者蹲低，手機傾斜角度與人臉傾斜角度相同，才不會讓臉過大或是人、花的畫面比例失衡。若對拿捏角度還不熟悉，當然也能交由「人像模式」的「2x」算好的距離提示來拍攝。
📍3. 風景照：望遠鏡頭助攻取景視角，畫面更有戲
看似稀鬆平常的公園、花團景緻，也能有凸顯現場氣氛的意境元素，尤其是湖面、水面等可反光的素材，能讓照片更為出眾。針對倒影的拍攝，採用低角度的取景，能讓主體和倒影呈現二分法的對比，在鎖定對焦點後，Paddy建議把曝光值下調，讓情境中的自然光線對比更明顯，實體和折射後的倒影既豐富畫面，立體感也自然產生。
📍4. 動靜對比：流動感靠「原況照片」
在社群上常見許多河川、湖面在流動的照片，其實不需要透過修圖App就能完成水面絲滑、流動的畫面。拍攝可將人物放置在與水流對比之處，如左上、右下（反之亦然）的位置，同樣使用iPhone內建相機，在畫面中右上角開啟「原況照片」，能記錄拍攝前後1.5秒的動態，他建議在按下快門前，心中先默數2秒穩定相機，按下快門後再停留 2 秒，以免太快晃動影響成像。最重要的是拍完後，在「相簿」App 中點選左上角「原況照片」，在目錄中選擇「長時間曝光」，就能讓水流有朦朧的水幕感受。