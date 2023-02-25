謀財害命能得逞？名媛蔡天鳳遭殺　香港大律師解疑問

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警方獲報後，於22日發布了蔡天鳳的失蹤人口資料，事後據蔡天鳳遺體被發現村屋附近鄰居憶述，當晚約10點，聽到有女子與人發生激烈爭執，持續很久，若當時鄰居報警，整個事件的發展便可能完全改寫。據居民表示，案發的村屋已空置一段日子，最近2週才開始出現七人車停泊，但由於停車位置與一般村民習慣不同，因此令人起疑，由此可見兇手並不熟悉現場環境。
在警方接手失蹤案後，逐一盤問蔡天鳳的前夫、前夫父母，以及前夫胞兄（蔡天鳳司機），期間有人聲稱蔡天鳳中途下車，不過經過深入查問及翻查監視器而識破謊言，於是展開行動，將蔡天鳳前夫父母和胞兄拘捕，而蔡的前夫則仍在逃逸，正被通緝中。
香港西九龍總區重案組探員，24日下午至大埔龍尾村涉案單位調查，在冰箱、鍋子裡發現大量人體組織，遺體受到嚴重破壞，死者的頭、身、手仍未尋獲，懷疑頭顱遭人棄置於將軍澳區，將安排人手搜查。由於大埔龍尾村與死者最後露面的大埔科學園，距離僅11公里，認為是蔡天鳳21日上了前夫胞兄的車後，直接被載往該處，由於單位幾週前已先被租下，窗戶以帆布遮掩，又有大批應是用來肢解人體的工具，因此港警相信，前夫一家是預謀犯案、經過布局，可惜天網恢恢，加上犯案過程破綻不少，導致案情短短幾天就被揭發曝光。
對於蔡天鳳慘遭謀財害命，港媒《香港01》訪問香港大律師陸偉雄，對方指，即使蔡天鳳被殺後、屍體有被成功丟棄，仍然可以控告謀殺，因屍體雖是重要證據，但也並非必然的證據，可以用環境證據作推論，例如監視器畫面及兇器等，又或是以串謀謀殺，企圖謀殺的罪名控告。
至於蔡天鳳若死，前夫能否獲得遺產，陸偉雄則回答，除非遺囑寫明前夫可獲遺產，否則法律上既然已經與死者沒有關係，就不會獲分配；若前夫有參與殺害，就算遺囑有份，都會被踢出繼承名單，法律上無資格繼承。
由於有消息指出，蔡天鳳與現任丈夫結婚時雖有設宴，但沒有正式註冊，丈夫能否分得遺產？陸偉雄認為，縱使家人朋友都認同是夫婦，但法律上並非有效的婚姻，如沒有遺囑說明，則現任丈夫不能獲得遺產；可子女雖然屬非婚生子女，但有出生證明和血源關係，法律上仍會得到保障。
在沒有遺囑下，蔡天鳳的遺產可能會如何分配，大律師則說，繼承權會依照無遺囑條例辦理，優先次序為：尚存的配偶、死者的子女、死者的父親或母親、死者的兄弟姊妹，或於死者在生時已去世的任何死者的已故兄弟姊妹的後裔。另外受養人亦可分一杯羮，即證明一直有接受死者助養者。
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