缺藥惡化擴及醫院？健保署續監控、視需要設缺藥中心因應
報載「缺藥惡化、擴及醫院」提及缺藥危機從社區藥局擴大到醫院，健保署今（25）日表示，全面檢討健保藥價政策，同時建立風險管控機制，對於市場寡占或供應有限且有臨床需求之藥品，持續監控供需情形並給予適當保護機制。同時也將持續與各界溝通，並視需要規劃缺藥中心，必要時研議修正健保法相關法規以為因應。
記者許家禎／台北報導
因應近期缺藥事件，昨（24）日健保署就缺藥因應機制，與醫界代表及醫學中心院長就相關議題溝通時，台灣社區醫院協會提供58項短缺藥品品項，經健保署比對食品藥物管理署之缺藥評估清單，多數藥品已在藥價調整原則中不予調整，其他品項多屬健保收載超過15年之三同品項（同成分、劑型、含量）或同適應症已有其他替代品項，或其缺藥原因為短期生產供應問題（例如：藥品包裝機器故障），已陸續恢復供應。
健保署因應藥品短缺事件，說明如下：1.今年度藥價調整考量大環境之影響，如疫情、俄烏戰爭及通貨膨脹等因素，適度調降藥價調整額度，以減緩藥價調整對藥界之衝擊。另外，對於健保支付價已達基本價或調整後低於基本價，今年不予調整。藥價調整後如有不敷成本，廠商可於公告後兩週內檢具成本資料，向健保署反映，在未完成重新核定前，暫不調價。
2.考量指示藥品之必要性、可替代性及價格合理性，給予必要之指示藥品基本價保護，必要時朝向修法務實解決。3.全面檢討健保藥價政策，同時建立風險管控機制，對於市場寡占或供應有限且有臨床需求之藥品，持續監控供需情形並給予適當保護機制。4.健保署將持續與各界溝通，並視需要規劃缺藥中心，必要時研議修正健保法相關法規以為因應。