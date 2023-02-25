名媛蔡天鳳慘死！台灣貴婦網紅出手了 砸390萬緝拿前夫
28歲香港名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）21日失蹤，昨（24）日被發現慘遭殺害碎屍，屍塊甚至還被烹煮，兇嫌犯案手法相當兇殘，震驚整個社會。而涉案人竟是前夫一家，目前香港警方仍在追緝鄺姓前夫，而前夫胞兄與父母3人已被逮補。目前網路上已有網友與譚家共懸賞200萬港幣（約781萬台幣）緝兇的貼文，對此，身為蔡天鳳閨密的台灣時尚網紅Doris林若佳也氣得加碼100萬港幣（約390萬台幣）懸賞金，拜託網友幫忙多轉發。
娛樂中心／綜合報導
蔡天鳳是譚仔集團媳婦，還是郭富城老婆方媛閨密，身價估計上億元。她與譚仔米線創辦人兒子結婚前曾有過一段婚姻，與前夫育有2名子女，離婚後仍相當照顧前夫一家，甚至還聘用前夫哥哥擔任私人司機，豈料如今疑似遭前夫一家殺害分屍，詳細案情還有待釐清。
台灣網紅Doris林若佳是蔡天鳳閨密，今（25）日在臉書、IG發出網友與譚家共祭出懸賞200萬港幣緝拿兇手、且要「活捉」的貼文，除了拜託網友們多多幫忙轉發此貼文，也透露自己要再加碼100萬港幣，「有香港的朋友或網友，可以提供此人任何資訊協助警方，捉拿到案到案的話，除了此貼文的200萬港幣，這邊會再額外增加100萬港幣的懸賞費用，請大家幫幫忙」。
至於這位Doris是何方神聖？據悉，外貌出眾、穿搭品味一流的她，經營南韓服飾網拍生意，時常在社群平台PO出穿搭美照，就連「台灣第一名媛」孫芸芸都曾稱讚過她。不過Doris曾在2018年捲入假名媛風波，被爆名牌包有8成以上都是借來的，但她當時也澄清：「我從沒以名媛姿態自居過。」否認謠言。（編輯：郭佩蓉）