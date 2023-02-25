國際郵輪重返基隆！整年「停靠船程」看這 開辦14場活動
國際郵輪終於要重新來到基隆港！受COVID-19疫情影響，自去年3月探索夢號駛離基隆港後，基隆將近有1年時間沒有郵輪及郵輪旅客，隨著今年國際疫情趨緩，3月7日開始陸續有大型國際郵輪再現基隆，市府也整理了「國際郵輪」停靠船程，全台郵輪迷可得趕緊筆記！基隆市府將籌劃14場雙郵輪及首航歡慶活動，推出郵輪觀光巴士遊程、郵輪旅客服務站、微笑港灣美食美景徒步走路線等。同時，「九份紅燈籠祭」即日起為期一個月，晚間6時至10時點亮山城，成為夜晚觀賞美景的好去處。
記者鍾怡婷/綜合報導
基隆市政府觀光及城市行銷處處長郭霽表示，今年疫後國際郵輪首航台灣，基隆是全台國際郵輪旅遊最佳首選的城市。依據船期預報，今年將有15艘國際郵輪首度來台，其中有12艘郵輪將來到基隆；更令人期待的是，今年將有5艘郵輪跨夜靠泊及有5天雙郵輪同時停靠基隆港，郵輪緊靠山海市區的美景，是全台獨一無二的旅遊地標，基隆也將在疫情後再度迎來郵輪盛景。
郭霽透露，將以「渴望遊基隆」為全新郵輪觀光品牌，以郵輪為號召，激發國內、外愛好郵輪的旅客渴望來到基隆旅遊。市府業與基隆港公司、旅行社、船代公司及在地觀光業者合作，除了籌劃14場雙郵輪及首航歡慶活動外，重新整合推廣郵輪旅遊服務，將在3月1日起推出郵輪觀光巴士遊程、郵輪旅客服務站、微笑港灣美食美景徒步走路線、郵輪合作店家、基隆風景歡迎牌等等服務，展現基隆的熱情及旅遊特色。
此外，「九份紅燈籠祭」24日於昇平戲院前廣場盛大點燈，正式揭開活動序幕，自2月24日（五）至3月26日（日）止，九份設置多處打卡裝置及提燈夜遊之遊程，晚間6時至10時持續點亮山城，包括五番坑公園設置「圓滿長長久九」打卡裝置、金山岩月老廟「珍愛結好緣分」愛心互動裝置、豎崎路上小公園「祈福許願牆」等，帶動九份觀光產業人潮，並讓九份燈籠夜色更加享譽國際。