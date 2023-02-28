冬天準備說掰掰！12月超冷1月偏暖 這縣市雨量史來第2少
3月即將到來，從2月起台灣的氣候就開始出現不少春天的樣貌，包括短期天氣轉變快速、華南雲雨帶東移等，中央氣象局回顧本次冬季（12月至2月）的天氣，主要呈現「12月偏冷、1月偏暖、2月較正常」的情況，因此12月初截至2/23，冬季平地11測站均溫為攝氏18.8度，略高於氣候平均值（18.7度）攝氏1度，降雨則集中在迎風面的北部、東半部，中南部地區少上許多，甚至新竹冬季僅降下57毫米的雨量，創下歷史第2少的紀錄。
記者張志浩/綜合報導
氣象局長期預報課課長羅資婷表示，12月受到幾波寒流影響，整體氣溫稍低，不過1月「上半月偏暖、下半月偏冷」，上半月平地11測站平均氣溫攝氏20.1度，比氣候平均值 (攝氏18.3度）高了1.8度；下半月大陸冷高壓較活躍，因此從北邊帶下來的冷空氣較多，甚至造成2波寒流，平地11測站平均氣溫攝氏16.4度，比氣候平均值 (攝氏17.7度) 低了1.3度。
2月初截至2/23止，台灣平地11測站的2月均溫數據為攝氏19.5度，比氣候平均值的攝氏18.4度還要高攝氏1度左右，主因在於整個2月並沒有寒流侵襲，降溫主要都受到冷氣團和東北季風影響，天氣冷暖交替又沒有太極端的冷空氣，讓平地所有11個測站的月均溫都高於氣候平均值，3個平均下來與歷年冬季均溫其實差不多。
在降雨部分，12月初截至2/23，平地11測站平均降雨日數平均為26天，降雨量為276.4毫米，略高於歷年冬季平均260.6毫米，值得注意的是，1月平地11測站平均為96.3毫米，比氣候值多了26%，北部除迎風面的基隆北海岸雨量正常，其它地區雨量偏少，中南部枯水期雨量偏少，僅有零星降雨，特別是「東部」，整體雨量偏多，花蓮、成功、台東等地都超過氣候值2倍以上，因此在2月平地11測站的雨量平均僅40毫米左右的情況下，整雨量還是略多。
不過雖然今年迎風面的北部、東半部雨量多，但本來就處枯水期的中南部雨量卻又比平均值還少，尤其新竹地區，整個冬季只降下約57毫米的雨量，創下歷年12月至2月第2少雨的紀錄；至於「日照時數」部分，冬季平地11測站平均為299.2小時，氣候平均值為292.7小時，整體來說相距不大。