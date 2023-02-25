香港名媛「生前暖舉」惹哭網！動物慈善機構PO黑白照哀悼
28歲香港名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）24日被發現慘遭殺害碎屍，部分屍塊甚至還被烹煮，涉案人為前夫一家，目前香港警方已逮捕她的前公婆與前大伯，消息曝光後震驚整個社會。今（25）日，有動物慈善機構協會發文悼念她，透露她生前暖舉。
娛樂中心／綜合報導
臉書粉專「愛豹仕愛心慈善機構 Paomes Charitable Org」今日發文，感謝她一直以來對毛小孩的愛心，「Abby 姐姐，多謝你在貓咪『車車』最無助的時候來看牠，出錢又出力去幫助車車！」更透露因為她才會有此機構，「一路以來妳用心用力去幫助所有毛孩，你是一個充滿愛心、善心的好人，姐姐你要安息，我們會為你的理念一直撐下去。」並曬出一張蔡天鳳與貓咪的黑白合影照，以表哀悼之意。
事實上，網路上有網友公開蔡天鳳前夫正臉照，還透露譚家與他共懸賞200萬元港幣（約新台幣781萬）緝拿兇嫌，且要「活捉」，而該名網友也轉發慈善機構貼文，才讓她生前暖舉曝光，讓大批網友非常不捨，紛紛在貼文留下掉淚表情符號，「RIP一定要還個公道」、「安息」、「好人無好報，無天理，RIP，一定要抓到前夫」。
蔡天鳳是譚仔集團媳婦，還是郭富城老婆方媛閨密，身價估計上億元。她與譚仔米線創辦人兒子婚前曾有過一段婚姻，與前夫育有2名子女，離婚後仍相當照顧前夫一家，甚至還聘用前夫哥哥擔任私人司機，豈料如今疑似慘遭前夫一家殺害分屍，據港媒報導，前夫稍早也落網了，詳細案情還有待釐清。（編輯：郭佩蓉）