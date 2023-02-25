聯合國秘書長：俄羅斯讓烏克蘭人陷人間煉獄

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「俄羅斯的入侵行動公然違反聯合國憲章（United Nations Charter）與國際法。這場戰爭造成大範圍的死亡、破壞與流離失所。」
在紀念俄烏戰爭1周年的象徵性部長級會議上，大多數安理會成員國都譴責這場戰爭。
法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）說，一年前，俄羅斯「發動了這場戰爭，除了對重現昔日輝煌的強烈渴望之外，沒有其他正當理由」。
她說：「自那之後，俄羅斯使用最極端的暴力，否認一個國家與一個民族的身分認同。」
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）告訴安理會，必須根據聯合國憲章達成公正且持久的和平。
布林肯說：「沒有人比烏克蘭人更想要和平…但任何將俄羅斯以武力奪取土地行徑合理化的和平，都將削弱聯合國憲章，並向未來各地的侵略者釋出一個訊息，那就是他們可以入侵他國且不受懲罰。」
聯合國大會昨天一致通過決議，要求俄羅斯自烏克蘭撤軍，但俄羅斯常駐聯合國代表涅班濟亞（Vasily Nebenzya）仍把這場戰爭歸咎於烏克蘭與西方國家。
他說，「烏克蘭不是受害者」，基輔及其盟友「讓我們別無選擇，只能以軍事手段從烏克蘭領土消除對俄羅斯的威脅」。
古特瑞斯公布俄烏戰爭的死亡人數：有超過800萬名烏克蘭人逃到歐洲其他地方，另有540萬人在境內流離失所。他說：「這是歐洲數十年未見的迫遷危機。」
他又說，有半數烏克蘭孩童被迫離開家園，面臨更高的暴力、虐待與剝削風險。
古特瑞斯說，聯合國人權事務高級專員公署（UN Office of the High Commissioner for Human Rights）已記錄到與俄烏戰爭有關的「數十起」性暴力案件，受害者包括男性、婦女與女孩。
受邀與會的烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）呼籲默哀一分鐘，紀念「侵略行動的受害者」。但涅班濟亞短暫拖延了默哀，堅持要「紀念烏克蘭事件的所有受害者」，特別強調「所有人」。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120225