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竹山鎮長「寫情批」　賴清德感動喊讚：選舉不必罵來罵去

▲賴清德稱讚竹山鎮長陳東睦（右一）「寫情書給大家」，不只有心，更是有情有義。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.25）
▲賴清德稱讚竹山鎮長陳東睦（右一）「寫情書給大家」，不只有心，更是有情有義。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.25）

記者顏幸如／南投報導

連續5星期到南投輔選蔡培慧的民進黨主席賴清德，選前黃金週主打感性訴求，今公開讚揚無黨籍竹山鎮長陳東睦，「寫情書給大家」力挺蔡培慧。賴清德有感而發說，選舉不必選到罵來罵去，「我們要用感動的事去感動人心、用感動的事讓社會進步」。卻還是忍不住批評對手，用台語形容林明溱「講自己打拚30冬、但是卡顧攏一人」。

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▲賴清德連續5星期的南投「祈福走春之旅」，以廟口開講方式輔選蔡培慧。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.25）
▲賴清德連續5星期的南投「祈福走春之旅」，以廟口開講方式輔選蔡培慧。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.25）
自農曆春節起，賴清德每逢假日就到南投進行「祈福走春之旅」，前3週來1天、上星期增加為2天，選前黃金週加碼到3天，每到一處都有民眾大喊「總統好」。國民黨不敢大意，除了黨主席朱立倫上星期宣佈「我每個星期都會來」， 4都市長在228連假接力輔選。

今（25）日下午台北市長蔣萬安陪林明溱掃街，賴清德則安排竹山鎮天心寶宮、靈德城隍廟、克明宮3場參香祈福行程，他在廟口開講時，提到竹山鎮長陳東睦前天發出公開信，請大家支持蔡培慧，表示自己非常感動。

▲竹山鎮長陳東睦發出「給敬愛的鄉親一封信」，形容蔡培慧是竹山的貴人。（圖／翻攝陳東睦臉書，2023.02.25）
▲竹山鎮長陳東睦發出「給敬愛的鄉親一封信」，形容蔡培慧是竹山的貴人。（圖／翻攝陳東睦臉書，2023.02.25）
賴清德說，自己當過立委、也替地方爭取過預算，陳東睦若只為表態，大可出來亮個相就好，但他感念蔡培慧過去4年相挺竹山，不只全力輔選陪掃街、親自打電話拜票，還「寫情書給大家」，不只有心，更是有情有義。

賴清德說，好幾次看到蔡培慧演講到哭，除了感動也有不捨，她為南投拚成這樣，大家卻無法注意到她，呼籲鄉親支持對南投有幫助的人。他說選舉不必選到罵來罵去，「我們用感動的事感動人心、用感動的事團結力量讓社會進步，這比較要緊。」

▲賴清德一下午連跑竹山三間廟宇，不時遇到民眾大喊「總統好」。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.25）
▲賴清德一下午連跑竹山3間廟宇，不時遇到民眾大喊「總統好」。（圖／蔡培慧競總提供，2023.02.25）
但賴清德講著講著，又忍不住用台語說「有人講自己打拚30冬，但是卡顧攏一人；公職30年，所為攏是兒子一個人」，還安排當特助一個月領8萬，他問在座者的小孩領多少，一位婦人大喊「2萬9千多」。

陳東睦說，這些年竹山的改變大家有目共睹，過去4年林明溱前縣長總共給了公所240萬元，蔡培慧卻為竹山爭取經費高達3億4000萬，不僅道路改善、長期淹水問題解決，公所還能舉辦竹藝燈會、建設親子館、開辦社區關懷據點、辦老人會活動、逐步實現花園城市的理想。鄉代會主席林賜學也說，若沒蔡培慧幫忙，竹山財政早就赤字上億，根本做不了事，呼籲大家用選票還她一個公道。

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