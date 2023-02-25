竹山鎮長「寫情批」　賴清德感動喊讚：選舉不必罵來罵去

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今（25）日下午台北市長蔣萬安陪林明溱掃街，賴清德則安排竹山鎮天心寶宮、靈德城隍廟、克明宮3場參香祈福行程，他在廟口開講時，提到竹山鎮長陳東睦前天發出公開信，請大家支持蔡培慧，表示自己非常感動。
賴清德說，自己當過立委、也替地方爭取過預算，陳東睦若只為表態，大可出來亮個相就好，但他感念蔡培慧過去4年相挺竹山，不只全力輔選陪掃街、親自打電話拜票，還「寫情書給大家」，不只有心，更是有情有義。
賴清德說，好幾次看到蔡培慧演講到哭，除了感動也有不捨，她為南投拚成這樣，大家卻無法注意到她，呼籲鄉親支持對南投有幫助的人。他說選舉不必選到罵來罵去，「我們用感動的事感動人心、用感動的事團結力量讓社會進步，這比較要緊。」
但賴清德講著講著，又忍不住用台語說「有人講自己打拚30冬，但是卡顧攏一人；公職30年，所為攏是兒子一個人」，還安排當特助一個月領8萬，他問在座者的小孩領多少，一位婦人大喊「2萬9千多」。
陳東睦說，這些年竹山的改變大家有目共睹，過去4年林明溱前縣長總共給了公所240萬元，蔡培慧卻為竹山爭取經費高達3億4000萬，不僅道路改善、長期淹水問題解決，公所還能舉辦竹藝燈會、建設親子館、開辦社區關懷據點、辦老人會活動、逐步實現花園城市的理想。鄉代會主席林賜學也說，若沒蔡培慧幫忙，竹山財政早就赤字上億，根本做不了事，呼籲大家用選票還她一個公道。