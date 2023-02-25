藍遭轟收割1200月票 鄭文燦：政府把事做好、不怕收割
去年九合一選舉，民進黨北北基桃候選人連袂提出首都圈1200月票政見，即使最終四人都敗選，行政院近日仍拍板「中央促進公共運輸使用方案」，宣布推出北北基桃1200元月票；不過，選舉時大力反對交通月票的國民黨卻聲稱，該黨北北基桃縣市首長兌現月票承諾，引發論戰與譁然。行政院副院長鄭文燦今（25）日下午視察曾文水庫時對此表示，推動綠色交通、減碳是目標，執政團隊把事做好，不怕被收割。
記者黃宣尹／綜合報導
國民黨在去年選舉大力反對民進黨候選人陳時中、林佳龍、鄭運鵬與蔡適應聯手提出的北北基桃1200月票政見，如今中央政府拍板後，國民黨又聲稱該黨北北基桃縣市首長承諾兌現，引發論戰，民進黨中央、立委吳思瑤、蘇巧慧等人更痛批國民黨收割。
鄭文燦今日下午赴曾文水庫視察，他說，雙北現行1280月票是好事，但只有捷運與市區公車納入，如果以首都圈北北基桃通勤來思考，就必須要把台鐵跟國道客運一同納入。
鄭文燦說，這也是為甚麼交通部推出北北基桃1200月票方案，這必須要由中央修改台鐵票卡系統，還有許多準備工作，中央預計會補助直轄市50%、非直轄市70％經費，修改設備的預算也是100%由中央支持。
鄭文燦表示，讓首都圈用通勤月票，減少小客車、摩托車，達成綠色交通、減碳，是蔡政府非常重要的目標，「我們把事情做好，不怕被收割」，中台灣、南台灣也有協助的方案，政府同等對待各生活圈，希望提高公共運輸覆蓋率、降低通勤族負擔。