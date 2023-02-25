內幕／南投立委補選輕敵遭壓制　藍驚覺不妙急派人力進駐

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地方人士指出，過去這一段時間，國民黨、林明溱陣營以及地方人士對於南投選情都太過樂觀，瀰漫著一股不管怎麼選都會贏的氛圍，太過輕敵，還是用打地方選戰的方法在操盤，沒有意識到這是一場全國性的選戰，導致被民進黨一路壓著打。
據了解，國民黨高層直到2月中左右才如夢初醒，看到多份內參資料顯示雙方陣營支持度持續拉近，已經呈現五五波態勢，黨秘書長黃健庭、組發會主委許宇甄才急派文傳會副主委林家興進駐南投，操盤空戰、議題回應、文宣，盼能力挽狂瀾。
地方人士指出，除了黨中央也派人進駐南投外，許淑華也接管陸戰，其他縣議員、里長也開始分頭動作，催票、固票，以及接力幫忙辯護或發動攻擊，逐漸進入戰場，經過一週的努力，目前已經略有起色，過去是被民進黨壓著打，現在逐漸轉變為有來有往。
舉例而言，黨中央進駐南投後，立刻找出蔡培慧日前受訪片段稱南投立委選區跟他有隔閡，也猛打蔡培慧選輸之後就要擔任行政院中辦執行長，繼續當官，逼著民進黨疑似要改由徐定禎接中辦執行長，為蔡培慧落跑當選止血，可見這兩個議題都有成功發揮效果，轉守為攻。
選戰倒數最後一週，地方人士說，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等黨內大咖，將陸續到南投輔選，選前之夜也會安排黨主席朱立倫以及大咖縣市長站台助陣，持續穩住氣勢，並嚴防民進黨出選舉奧步。
黨內人士認為，最後的關鍵仍是投票率，希望南投藍營支持者一定要出門投票，否則選情十分危急，南投立委失守，無法與縣長相互配合，爭取預算，不是民眾之福。