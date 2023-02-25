力挺林明溱 蔣萬安、顏寬恒：莫讓投票部隊立委再多一席
南投立委補選倒數黃金週，國民黨大咖輪流壓境替林明溱站台加油。台北市長蔣萬安指出，林明溱能在立法院發揮即戰力，強力監督政府，南投鄉親不能讓民進黨的投票部隊、黨意立委再多一席。前立委顏寬恒批評，民進黨只會帶風向、撕裂族群，目前林明溱補選的情況，就如同去年他補選的遭遇一樣，整個國家機器、媒體暴力，抹黑、造謠、潑糞、潑尿什麼都來。
記者顏幸如／南投報導
台北市長蔣萬安、前國民黨主席江啟臣、立委李貴敏、前立委顏寬恒今（25）日先後到南投，替國民黨立委補選候選人林明溱站台加油。蔣萬安致詞時表示，過去林明溱在南投為鄉親打拼，大家有目共睹，兩任縣長任內建設超過400億，立委任內爭取200多億經費，包含南投交流道、南雲交流道、高速公路20公里免費，讓用路人方便，也減輕大家負擔。
蔣萬安說，林明溱當選立委後，絕對能在立法院發揮即戰力、強力監督政府，更能與縣民許淑華完美搭配，為南投鄉親爭取更多經費，發展觀光、經濟、交通等。他呼籲不能讓民進黨的投票部隊、黨意立委再多一席。
前立委顏寬恒表示，目前南投補選的情況，如同他當初的遭遇一樣，整個國家機器、媒體暴力，抹黑、造謠、潑糞、潑尿什麼都來，民進黨只會帶風向、撕裂族群。但是林明溱曾被評為五星級縣長，縣民的光榮感很強，今天街掃過程中，他感受到民眾的回饋，在這危急時刻，大家一定要冷靜思考、睜大眼睛，選一個在地服務、熱情真心的人，相信最後公平正義一定站在南投人這邊。