林明溱父子惹議 洪申翰問南投年輕人：你也有有權老爸嗎
南投立委選將於3月4日投票，國民黨候選人林明溱被控擔任南投縣長期間，讓其子林儒彬擔任「縣長特助」黑官，林儒彬雖聲稱「縣長特助」只是民眾對他的稱呼，但又被爆出其名片上就印著「縣長特助」、「林明溱的兒子」，引發論戰。民進黨立委洪申翰對此表示，南投人還想要一個年輕人只能依靠有錢或有權老爸，時時刻刻都要提醒旁人，才能被社會認可的南投嗎？林儒彬要不要乾脆把「林明溱的兒子」這六個字刺在臉上算了？
記者黃宣尹／台北報導
洪申翰說，政治圈政治世家確實不少，他也看過有一些因為從小跟著自己的父執輩耳濡目染，所以所謂的「政二代」，更有政治與公共事務的處理能力；但林明溱這對父子真的是最糟糕的，林明溱為兒子林儒彬自創了一個黑官「特助」職務，給他縣府特權作威作福。
洪申翰說，這樣還不夠，還一定要大剌剌的在名片上，印上「林明溱的兒子」，昭告天下。要不要乾脆把這六個字刺在臉上算了？這對父子真的又好笑、又可悲。
洪申翰表示，南投人還想要一個年輕人只能依靠有錢或有權老爸，時時刻刻都要提醒旁人，才能被社會認可的南投嗎？林儒彬有一個縣長爸爸可以印在每張名片上，其他南投的年輕人們你有嗎？這樣的南投，是你要的南投嗎？
洪申翰表示，像民進黨候選人蔡培慧這樣，出身不靠權勢、沒有政治背景，不斷靠努力突破困境的在地子弟，什麼時候才能被接受跟認可？這張滑稽的名片看在眼裡，點滴在心頭。