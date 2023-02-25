7天後開唱喊卡！安溥不明原因劇烈疼痛　急入院檢查

焦安溥（張懸、安溥）原本預定要在3月4日於高雄巨蛋舉辦「潮水箴言演唱會」，沒想到主辦單位於今（25）日稍早在臉書宣布演唱會延期，原因是焦安溥的身體狀況亮紅燈，「因不明原因肩頸至全手劇烈疼痛，於當日緊急安排住院檢查。」《NOWnews今日新聞》詢問安溥經紀人安溥是否已經動手術，經紀人作出回應。
記者吳雨婕/綜合報導
主辦單位聯成娛樂在臉書發文提到：「2/24（週五）安溥因不明原因肩頸至全手劇烈疼痛，於當日緊急安排住院檢查，目前醫院診斷結果為頸椎椎間盤突出並壓迫神經，出現疼痛且手部無法自主活動等現象，經醫生強烈建議需立即進行後續醫療安排，我們在以慎重而同樣遺憾的各項評估確認後於是公告安溥潮水箴言演唱會高雄場延期舉辦。」此外，經紀人提到，「是否需要開刀目前醫生有建議，但團隊跟家屬還在評估，目前先看這幾天住院狀態的消炎針是否有成效，同步考慮選擇哪種診療方式。」
至於新的演唱會日期，主辦單位目前正與高雄巨蛋協商中，「待新場次演出日期確定後將會在聯成娛樂社群平台公告。」此外，安溥與團隊感謝所有一同創造潮水箴言演唱會的工作人員、硬體單位及協助宣傳高雄場之節目單位，「深深感謝所有參與潮水箴言的歌迷朋友們，待安溥順利康復能重新運作工作後，我們期待終能㩦手在高雄巨蛋迎接彼此最好的時光。」