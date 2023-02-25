「古有花木蘭、今有林明溱」 賴清德諷：代子出征是孝子
南投立委補選進入最後7天，民進黨主席賴清德今晚以「花木蘭代父出征」隱喻國民黨立委補選候選人林明溱「代子出征」，是變相的現代孝子；蔡培慧在921地震隔天便趕回鄉投入重建工作，才是「南投真孝女」。賴清德透露上週六他跑了11場輔選行程，「我自己在台南選舉還沒這樣」。
記者顏幸如／南投報導
蔡培慧今（25）下午在名間鄉舉辦中型造勢大會，高雄市長陳其邁與立委陳素月、何欣純特別跑來助講，壓軸的賴清德到場時天色已大暗，民眾仍熱情歡迎。他感性的說，自己連續陪蔡培慧好幾個禮拜，感受到鄉親希望南投更好、不捨南投傑出女兒繼續孤單的心情、雖然天氣變冷，但他心裡很溫暖。他說上週六陪蔡培慧跑了11個行程，「我自己在台南選舉（市長）還沒這樣」，透露除了228有要事，連假其他3天都會在南投。
賴清德接著說，他要用3個故事讓大家了解這次選舉的意義，一是古代花木蘭代父從軍，講完後他要大家「請掌聲鼓勵古代孝女花木蘭」，接著說「我現在要講南投有一個孝子的故事」，全場大笑。他批評國民黨候選人林明溱當立委時，請兒子林儒彬當助理，後來安排選議員，「有當選沒？當然沒有！就不是人才咧！」
接著他又提起林明溱安排林儒彬當國民黨南投縣黨部主委、縣長特助、用政治獻金付一個月8萬元薪水，還問為什麼林明溱說不選立委，最後又跳出來選？眾人情緒高漲大喊「卡位啦」！賴清德再問「從政30年、顧兒子伊一人，這是不是孝子？」見台下哈哈大笑，他才下結論「這是變相的孝子，不是真孝子」。
接著他稱讚蔡培慧是真正的孝女，說她在921地震隔天就趕回家鄉投入救災工作，「她把每位鄉親父老當自己長輩孝順，有心為南投打拚、爭一口氣，這種人才、南投乖女兒，不能放著讓她孤單。」他說，台灣工商產業受國際社會重視、在產業鏈扮演重要角色。世界在改變，南投不該停滯不前、不該永遠是農業縣，呼籲鄉親選出好的立委讓南投進步，讓年輕人不必離鄉背井、老人得以三餐溫飽。